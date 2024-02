A irmã de Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, é o braço-direito nas suas decisões políticas. Em livro, o conselheiro político explica como Kim Yo-jong é uma das líderes mais poderosas do mundo.

Sung-Yoon Lee: “Nunca antes houve uma mulher com o dedo no botão nuclear”

Em plena pandemia, Kim Yo-jong defendeu que a Covid-19 tinha sido transmitida à Coreia do Norte de forma deliberada pela “escória humana” e pela “escumalha” da Coreia do Sul. Com ar altivo e ao mesmo tempo doce, a irmã do líder supremo Kim Jong-un não se coíbe nas palavras, ao mesmo tempo que tenta seduzir os líderes. Só quando lhe interessa. Sung-Yoon Lee conta a história desta poderosa mulher, a censora principal, porta-voz e muitas vezes a “provedora de ameaças”. Quem é a mulher de 36 anos, que estudou na Suíça e era descrita pelo pai como competente? O especialista em História e Política coreana explica tudo no livro A Irmã.