Kim Jong-un. Uma década de poder

No início de 2020, pouco mais de oito anos após assumir o poder, Kim Jong-un reforçou o isolamento da Coreia do Norte para impedir a propagação da Covid-19. O vírus não alastrou oficialmente ao país graças ao encerramento quase total do comércio transfronteiriço, do contrabando com a China e a Rússia e das ligações aéreas e marítimas. As embaixadas chinesa, russa e de outros sete países que ainda têm diplomatas em Pyongyang reduziram o pessoal ao mínimo, as agências da ONU deixaram a capital, tendo sido drasticamente reduzido o movimento interno de pessoas e bens.



As rotas para fuga através da China escasseiam: 1.047 norte-coreanos chegaram em 2019 à Coreia do Sul, em 2020 foram apenas 229 e em meados deste ano o registo oficial quedava-se nos 48 refugiados.



Num quadro de crescente escassez de bens essenciais, Kim reconheceu em junho insuficiências na produção cerealífera, mas a penúria está aquém das agruras da fome que entre 1994-98 causou mais de meio milhão de mortes.