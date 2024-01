Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Como imigrante brasileira em Portugal, a socióloga e investigadora do ISCTE/IUL Thais França propôs-se a uma tarefa intimidante: encontrar e entrevistar portugueses anti-imigração para tentar compreender as suas ânsias, insatisfações e reivindicações. O seu projeto, Mapping Out: Portugal no Mapa de Movimentos Anti-Imigração Europeus, procura compreender que ligação existe entre as várias fações do continente que se opõem à entrada de migrantes, e de que forma estão a proliferar.