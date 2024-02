Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Nasceu em Angola, mas foi em Portugal – para onde se mudou com a família aos 3 anos – que se tornou uma estrela pop. Joaquim Ivandro Paulo, conhecido na música simplesmente como Ivandro, é responsável por alguns dos maiores sucessos da música portuguesa dos últimos anos, de Como Tu, colaboração com Bárbara Bandeira que foi a canção mais ouvida no Spotify em Portugal em 2023 (Ivandro canta três das 10 mais ouvidas do último ano), a Lua, Chakras, Essa Saia e Moça.