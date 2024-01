Kim Ju-ae, filha de Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, é vista como a "sucessora mais provável" do seu pai, de acordo com os serviços secretos da Coreia do Sul (NIS). As suas várias aparições públicas no ano passado aumentaram a especulação sobre a potencial liderança, apesar de se tratar ainda de uma criança com uma idade incerta, mas algures entre os 10 e os 13 anos.