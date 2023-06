Portugueses detidos pelos nazis. “Ninguém os foi salvar, ninguém os foi buscar'

Durante dez anos a jornalista Miriam Assor investigou sobre os portugueses vítimas do nazismo. Não foi uma busca fácil, mas resultou em relatos comoventes, tendo mesmo chegado à fala com um sobrevivente.

Miriam Assor procurou detalhes e relatos das histórias de portugueses (pessoas com documentação portuguesa) presos pelas forças nazis, num trabalho de uma década. Entre telefonemas, acesso a arquivos e pesquisas online, conseguiu reunir 19 casos das seguintes famílias: Barzilai (Nino, Marguerite, Elie), Mallah Benveniste (Elie, Esther, Jacques) e Mallah Benveniste (Vital, Rebecca, Jacques, Nina), Dosti (Maurice), Levy (Elie, Ketty, Maurice, Alberto) e Salmona (Elie, Flora, Joseph, Lea). Todos presos em Atenas, a 25 de março de 1944 e enviados, uma semana depois, juntamente com 155 judeus espanhóis, para o campo nazi de Bergen-Belsen, na Alemanha, onde permaneceram até abril de 1945. Com todos estes relatos em mãos, a jornalista decidiu dar vida ao livro Portugueses na Lista Negra de Hitler, lançado a 20 de junho, onde também há referências aos documentos históricos sobre a situação dos judeus portugueses na França ocupada.