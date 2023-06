'O que o meu irmão Marcelo tem feito em Portugal é muito semelhante ao que o meu pai fez'

António é o mais à esquerda dos irmãos Rebelo de Sousa. Crítico do Estado Novo, foi repreendido pela PIDE. Ajudou a fundar o PSD e foi deputado por três partidos. Hoje é do PS – e pediu autorização aos líderes para apoiar o irmão.

Dos três irmãos Rebelo de Sousa, o mais velho, Marcelo é conhecido — afinal, é o Presidente da República. António, três anos mais novo, desempenhou um papel no início da democracia, como fundador e presidente da JSD, mas a vida política seguiu depois mais à esquerda. Com um timbre de voz semelhante à do chefe de Estado, recebeu-nos bem-disposto em sua casa, no Restelo, repleta de fotografias dos filhos, netos e pais – assim como da conquista presidencial do irmão.





Tinha 3 anos. O meu pai tornou-se subsecretário de Estado da Educação e passou a ter carro governamental nessa altura, mas lembro-me de o ver antes de Volkswagen. As rodas tinham um raio vermelho. Nesses primeiros anos, recordo-me de passar férias no Murtal. Depois de tomar posse, as nossas férias passaram a ser em São João do Estoril.Isso é verdade. Em muitos casos herdei sapatos e roupa do meu irmão mais velho. Tínhamos uma vida frugal. Só passámos a ter mais condições de vida após o nosso pai assumir funções de administrador na companhia de seguros Império, por convite de Jorge de Mello. Passámos a fazer viagens a França e Itália, arrendámos o segundo andar do prédio e cada um passou a ter o seu próprio quarto, por exemplo.