Betina Anton: “No Brasil, Mengele fazia expedições, viagens, churrascos, ia à praia”

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Mengele era o médico em Auschwitz que conduzia as experiências mais macabras. Além de colecionar olhos, fazia vários testes em gémeos, sobretudo crianças. Uma vez, tentou forçar dois irmãos ciganos a serem siameses. Coseu-lhes as veias da cabeça e das costas. Como não resultou, fechou as costuras que se encheram de pus e as crianças acabaram por morrer. Outras vezes, injetava vírus nas crianças para ver como reagiam. E se um dos gémeos morria, matava o outro para fazer as autópsias ao mesmo tempo.