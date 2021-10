Peggy Guggenheim e outros refugiados que estiveram em Portugal

Muitos refugiados judeus vieram para Portugal com a ajuda do cônsul português Aristides de Sousa Mendes. No dia em que o cônsul recebe honras de panteão, recorde a chegada de alguns refugiados judeus a Portugal, entre os quais Peggy Guggenheim. Um trabalho originalmente publicado a 2 de dezembro de 2014.



Nos primeiros quilómetros que percorreram em Portugal, o cineasta russo George Rony e a mulher, Rosalie, fizeram como todos os refugiados: saíram de Vilar Formoso de automóvel, com destino à Guarda, para, depois, apanharem a estrada para Lisboa. Assim que passaram a serra, Rony decidiu mudar de estratégia: em vez de virar à esquerda, como faziam quase todos os estrangeiros que em 1940 passavam pelo País para fugir à II Guerra, seguiu pela direita. "Mas porquê?", perguntou-lhe a mulher. "Sinto que esta estrada vai levar-nos ao fim do arco-íris", disse-lhe Rony, justificando a sua opção por um caminho mais longo. Preocupada com o veículo, que estava com problemas mecânicos, Rosalie ainda quis saber para onde iam: "Paramos no sítio certo e no momento certo. O carro decidirá por nós", afirmou Rony.



No dia seguinte, um domingo, chegaram a uma aldeia chamada Lousa de Cima, no concelho de Loures. Queriam saber se estavam perto de Lisboa mas, assim que pararam, o carro não voltou a pegar – o radiador avariara de vez. Estava encontrada a resposta para a questão de Rosalie: era naquela pacata localidade que iriam ficar – instalaram-se em casa do padeiro.