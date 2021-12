Os GNR de Odemira 'sentiam-se impunes, só isso explica a ousadia de se filmarem'

Há nas forças armadas sentimentos racistas e xenófobos a crescer, tal como a extrema-direita alimentados pela "ignorância, sentimento de insegurança", diz André Costa Jorge, do Serviço Jesuíta ao Refugiado. Pede maior celeridade do Estado.

A notícia coincidiu com o Dia Internacional dos Migrantes, que se assinala este sábado, 18 de dezembro: um grupo de sete guardas da GNR foram acusados pelo Ministério Público depois de se terem filmado a torturar imigrantes em Odemira. Pelo menos dois deles serão já reincidentes.



Segundo o despacho de novembro passado, citado pela CNN//TVI, que agora revelou o caso, "todos os arguidos agiram com satisfação e desprezo pelos indivíduos". E mais, os vídeos que agora se conhecem mostram que "faziam-no em manifesto uso excessivo de poder de autoridade que o cargo de militar lhes confere."



O choque tomou conta dos principais responsáveis políticos nacionais. O primeiro-ministro, António Costa, manifestou um "repúdio profundo". O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhou que "as forças e serviços de segurança, e o Estado em geral, são particularmente responsáveis pelo seu respeito e cumprimento" "das liberdades, direitos e garantias dos migrantes".