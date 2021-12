Cotrim Figueiredo: Os seus filhos votam todos em si? "Não. Eduquei-os bem. Pensam pela própria cabeça"

Não gosta de ser "cara única" da Iniciativa Liberal (IL), mas também reconhece que muita gente ainda não conhecerá sequer a sua. Cassete liberal? É para continuar a assumir "com muito orgulho".



A IL é um partido de betos?

Basta ter estado na convenção para ter a certeza que não.



Outros me classifiquem.Vou morder o isco e responder à provocação. Temos na IL enorme aversão a esse tipo de catalogação, do percurso, da maneira de vestir, de falar: as pessoas não se definem por nenhuma dessas características. São um conjunto das dezenas de coisas que passaram na vida. Se alguém me disser "aquela pessoa não, porque se veste assim", para mim, não só desperta interesse na pessoa que foi criticada, como desperta desinteresse pela pessoa que criticou.É uma forma de assumir que o nosso primeiro combate, que ainda não está vencido, é voltar a pôr o liberalismo no centro das discussões políticas e tirar o pendor negativo que ao longo dos anos algumas forças de esquerda quiseram pôr sobre a ideia liberal. Há alguma evidência de que começamos a ganhar essa batalha, mas vamos insistir e usar a palavra liberal, liberdade e liberalismo com muito orgulho.Se começar a cansar é porque não seremos muito bons a comunicar.Já há muito boa gente, nos últimos meses, que tem falado em nome da IL. E não aparecem mais porque muitas vezes exigem que seja eu a dar a cara pelo partido. A vossa revista estaria interessada em falar com o número dois ou três do partido nesta altura? É um processo natural, e que não me é particularmente caro. Não gosto de ser cara única, nem de ser cara. É bom que haja várias pessoas a defender as mesmas ideias de formas diferentes.Acho que lá fora na rua ainda há muita gente que não saberá quem é o número um. É um trabalho que ainda está por fazer.Ainda hoje de manhã ouvi comentadores da nossa praça dizerem que ao contrário de outros partidos que apareceram ao mesmo tempo no parlamento, não somos um partido de um homem só. Não digo que essa batalha está ganha, mas estamos a chegar lá.O que não é um grande resultado, atendendo a que era uma lista única [risos]. Estou a brincar. Disse várias vezes que preferia ter tido listas concorrentes para a comissão-executiva.Ainda quer ir conquistar aqueles 6% que faltaram?Não, estava claramente a brincar. O debate que tivemos a propósito das moções setoriais foi riquíssimo. Mostra a diversidade de visões, é um partido que não é monolítico, de todo.Não sei se sou a melhor pessoa para responder. Acho sinceramente que não. Há pessoas como Carla Castro, Rodrigo Saraiva, João Caetano Dias, Bernardo Blanco, Mário Amorim Lopes, que nos últimos 3 ou 4 meses têm falado em nome da IL.Há pessoas que não sendo membros da IL estarão certamente disponíveis para assumir a execução de políticas liberais.Não vou dizer por um motivo: nunca lhes pedi autorização para usar o nome deles em contexto da IL.São pessoas que colaboram com o partido com alguma frequência na elaboração de políticas e sei que conto com elas.Não. Eu nem queria ser presidente de um partido! Esta minha devoção à causa liberal é sincera, e assumo todos estes papéis com bom espírito e com energia e, se outros papéis tiverem de ser desempenhados, também. Mas não está nos meus horizontes. Se alguém me dissesse há 4 anos ou 5 que eu ia militar num partido, eu não acharia normal, quanto mais exercer funções governativas.Não sei se não me vejo, nunca me vi. Um dia que tenha de olhar, talvez veja. Não sei. Não quero pôr-me nem dentro nem fora dessa hipótese. As pessoas quando chegam a determinado nível de envolvimento numa causa não podem recusar responsabilidades que essa causa dê. Mas convém dizer, nesta fase da entrevista, que estamos a gravar no dia 13 de dezembro, que esse cenário que estamos a discutir com bastante interesse é o menos provável dos cenários de acordo com as sondagens.Não sei, talvez há duas semanas, três. Conheci-o quando desempenhei funções no Turismo de Portugal, o Adolfo era secretário de Estado do Turismo nessa altura, ganhei respeito profissional, depois admiração política e depois amizade.Não, nem nunca aliciarei ninguém. As pessoas é que têm de se sentir atraídas pelo projeto.Como sempre esteve. Não vamos aliciar pessoas. Para um liberal a pergunta nem faz sentido.Acho. É uma opção própria.Claro. Mas se a leitura é que há afastamento, alheamento ou frieza, posso dizer que a leitura não é correta.Não. Pelo contrário. E isto também tem leitura.O eixo esquerda-direita para nós é um bocadinho incómodo, não nos revemos nessa geometria. O próprio define-se como de centro-esquerda.Em termos de etiqueta, sim. Se corresponder a um ideário político, torna mais difícil um programa comum - se chegarmos a isso - que tenha um pendor liberal significativo.Mas também já ouvi o dr. Rui Rio falar nesses moldes. O problema às vezes é que as várias intervenções não são propriamente do mesmo estilo e orientação. Não creio que seja impossível negociar com o PSD, ou não mostrava esta disponibilidade franca e aberta. Este PSD, não sendo hiperclaro no que defende em várias matérias, não é um partido com que não se possa falar. E até acho que a IL pode ser o catalisador do renascimento do espírito reformista do PSD. Acho mais: que o aparecimento da IL e a colocação na agenda de políticas assumidamente liberais e o questionar - nas liberdades, na fiscalidade ou nos serviços públicos -, da forma como estruturalmente as coisas estão montadas, tem obrigado outros partidos a recentrar o discurso. E essa é uma vitória política importantíssima.Teoricamente sim. Na prática veremos. Depende da nossa capacidade de ir buscar esses votos que possam não ter tanta confiança na capacidade do dr. Rui Rio não fazer o Bloco Central. Se quer, uma coisa que no discurso do dr. Rui Rio nos preocupa e desagrada é a naturalidade com que admite um entendimento com o PS depois destes seis anos de geringonça, que foram dramáticos para o País.Houve duas coisas nos Açores que não gostávamos que se repetissem. Uma, o ministro da República não convidou o partido mais votado a formar governo primeiro. Segundo, quando se colocou o convite a José Manuel Bolieiro, preferíamos que não tivesse havido contactos formais com o Chega. Não tendo conseguido evitar nenhuma das coisas, e chegando àquela situação, tínhamos, numa lógica de pensar pela nossa cabeça, de olhar para aquele programa e ver se havia lá alguma coisa que nos chocasse ideológica ou civilizacionalmente. Chama-lhe hipocrisia - eu preferia que não tivesse acontecido. Acho que, no Continente, esse problema não se vai pôr e nem sequer o consideramos.Porque vamos tornar claro que uma solução de governo alternativa ao PS, que passe pela construção de um programa coeso e coerente, não pode ter como pressuposto uma conversa prévia com o Chega.Vai depender da força que tivermos nas urnas. É diferente o que vamos pôr em cima da mesa se tivermos 4% ou 6%. Terá sempre uma bandeira liberal na área política, uma na área económica, uma na área social e de serviços públicos. E talvez uma postura mais visível na defesa de direitos humanos à escala europeia. Posso ir mais longe, no sistema político há coisas importantes a fazer na descentralização, na parte fiscal, no sistema eleitoral, na reforma dos serviços públicos, sobretudo na Saúde, mas também na Educação, há muito a fazer.Haverá certamente um conjunto de reformas liberais, cujo nível de aceitação dependerá da força que os portugueses nos derem.Quando apresentarmos o programa. Creio que ainda este mês. Não sei se tiveram ocasião de ver o programa eleitoral que apresentámos em 2019? Acho que nunca houve um programa eleitoral feito assim em Portugal: proposta, racional, perguntas frequentes, quantificação. Estava lá tudo assim. Agora, por maioria de razão, vai continuar a estar. Será revisto e aumentado.Este género de coisas? Parece que estou a vender…Eu não estou a vender menos hospitais públicos. Estou a vender melhores acessos aos cuidados de saúde. Se me estão a perguntar se algumas destas ideias são das mais populares, mais fáceis de explicar à primeira, reconheço que não. Mas dizer que vamos acabar com os hospitais públicos é quase um absurdo. O que estamos a dizer é que para alguém que precisa de cuidados de saúde é totalmente indiferente se o hospital é da Misericórdia, da Cooperativa, do Público ou de algum Privado, português ou estrangeiro. Quer é ser atendido a horas e voltar para casa com o seu problema resolvido.Pelo contrário, quem defende que este sistema de saúde se mantenha como está é o seu pior inimigo. Quem o quer reformar de forma a que se torne mesmo útil para as pessoas, é quem o quer salvar. Só pode ser salvo se deixar de ter o Estado como prestador único.Não.Não é uma prioridade política. Da mesma forma que a eutanásia não estava no nosso programa eleitoral e acabámos por participar convictamente nessa discussão quando o assunto foi espoletado. Mas não deixar que a esquerda se aproprie de determinadas bandeiras é essencial. Porque é que a direita tradicional acha que o 25 de Abril não é uma data que mereça grande entusiasmo? Nós celebramos o 25 de Abril com grande alegria, fazemo-lo também com o 25 de Novembro. Qualquer liberal tem de ficar satisfeito quando se derruba uma ditadura. Tem algum sentido que só a esquerda possa celebrar o 25 de Abril, defender a eutanásia e determinados direitos de minorias sexuais ou raciais. Como e porquê? Por ordem de quem?Nem todos o fazem. Mas estamos a falar da legalização do trabalho sexual?Dizemos que não é uma prioridade, mas também já vos disse que, como a eutanásia, não o fazemos com menos convicção. Como fizemos também com o nosso projeto de legalização da canábis.[Pausa] Não há de facto muito. Qualquer discriminação se acabar amanhã já é tarde demais. Estamos atentos a esses fenómenos.Esse tipo de piadolas, vindas de onde vêm, são medalhas.Já. Nunca respondi, porque nunca me tinham perguntado.Sim.Fiz muito mais coisas, trabalhei em lojas de roupa. Foi dos cocktails, de facto. Gostei mais, embora a venda porta a porta ou em balcão seja a coisa mais difícil que se pode fazer. O convencimento.A venda é uma das capacidades mais importantes em tudo o que se faz, porque precisamos da atenção de alguém. Ou do voto, ou do consumo. Mudar o mundo é um bocadinho isso: vender uma ideia poderosa pessoa a pessoa, alma a alma.[Pausa] Foi da rejeição nas vendas porta a porta. Era muito duro ouvir não, às vezes, durante uma tarde inteira. Trabalhei nisto nas férias, era miúdo.Sem fugir à vossa pergunta... a Catarina Martins, porque me parece bastante antipática. Tenho relações cordiais com pessoas de todos os partidos, com ela nunca consegui ter. Não me parece que fosse um almoço muito animado.Lembro-me de 100 pessoas mais interessantes para falar dos cartazes antes dela.Estão a ver como eu devo ter um bom feitio.Tranquilamente.Tranquilamente também. São duas pessoas de quem eu discordo profundamente, mais, até os considero perigosos do ponto de vista político, mas não teria nenhum problema em almoçar com eles. Não sou nada sectário, distingo muito bem as opiniões políticas das pessoas em si.Não tem mistério nenhum. Eu sou divorciado, não vivo com ninguém nesta altura e por isso não há ninguém para aparecer. Tenho quatro filhos crescidos. Todos têm a sua vida e aparecem quando querem.Se quiserem. Eu não os proíbo, eles não têm querido, não aparecem. A vida numa casa liberal é assim.Não. E isso é das coisas que me dá mais orgulho. E falamos disso abertamente. Eduquei-os bem, pensam pela própria cabeça.