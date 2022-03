Maria Rueff: “Vou à missa e gosto de fazer retiros. Preciso de me apaziguar”

A três meses de atingir meio século de vida, no dia da criança (1 de junho), Maria Rueff faz um balanço à SÁBADO. Chega ao teatro Maria Matos, em Lisboa, perto das 16h de sexta-feira (dia 25) e posa para as fotos no foyer, sem saber onde pôr as mãos. Quando não está em personagem é tímida. À noite subirá ao palco com a peça Última Hora, sobre um jornal em crise de vendas. Nos tempos do Conservatório passou por um, o Público, quando ainda havia telex e estalava a guerra do Golfo. A sua, agora, é pela verdade, numa altura de invasão russa da Ucrânia.