Ana Bola: “Fiz de palhaço dois dias depois de a minha mãe morrer”

Filha única, Ana Bola frequentou, dos 3 aos 17 anos, o Liceu Francês, onde começaram a chamar-lhe “Bola” por ser “gordinha”, mas “não era bullying”, garante. Fez um curso de secretariado, no ISLA, e arranjou emprego numa multinacional. Mas quando começou a conhecer pessoas ligadas ao espetáculo, no célebre café Vavá, em Lisboa, percebeu que ser secretária não era o que queria para a sua vida. Estreou-se no Teatro Ádóque em 1976, na peça 1926, Noves Fora Nada, e nunca mais parou. Ana Bela dos Santos Simões, “Miss Reta de Pegões” como lhe chamou Herman José, é agora protagonista de Rua das Flores, a novela da TVI com estreia prevista para meados de abril. Está entusiasmada com este projeto, mas confessa estar desejosa de parar e ter tempo para ela própria. Numa das conversas com a SÁBADO, ao fim de quase duas horas disse com humor: “Olhe, tenho tantos textos para estudar, que já lhe estou com um pó!...”