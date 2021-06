António Homem Cardoso: 'Olhava para a Amália como os católicos olham para a Virgem Maria'

Nasceu em São Pedro do Sul, há 76 anos, veio para Lisboa com 10, para ser marçano na mercearia de um tio e, aos 13, teve a sua primeira máquina fotográfica. Monárquico convicto, é fotógrafo oficial da casa real portuguesa. Mário Soares, Donald Trump e o Papa João Paulo II já posaram para ele.

Ao longo de mais de 60 anos de carreira, António Homem Cardoso fotografou a nata da sociedade nacional e muitas personalidades estrangeiras, de Presidentes a ministros, passando por empresários e figuras da realeza. Acredita que a monarquia é o futuro, mas afirma que "se tem de distinguir um dos Presidentes da República seria o General Ramalho Eanes". Continua a trabalhar, embora a outro ritmo, prepare-se para lançar o seu 104º livro, Retratos de Uma Vida, que foi adiado pela pandemia: "Sou o português com mais livros publicados."





Que idade tinha quando ficou sem pai?