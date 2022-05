Rihanna e A$AP Rocky já foram pais

As mais lidas

A cantora Rihanna e o rapper A$AP Rocky já foram pais. O site norte-americano TMZ garante que o bebé nasceu no dia 13 e que é um menino. Os pais não comentaram a chegada do novo membro da família e o nome do bebé ainda não foi anunciado.







Getty images\Victor Boyko

A última vez que o casal foi visto em público foi em Los Angeles, EUA, no dia 9 de maio, no restaurante Giorgio Baldi.O casal, que está junto desde novembro de 2020, mas só tornou a relação pública em maio de 2021. Na altura Rihanna revelou que gostava de ter "três ou quatro filhos" num espaço de dez anos e A$AP Rocky descreveu a cantora como "o amor da sua vida".Mais tarde o rapper revelou que tudo era melhor quando se tinha "a pessoa": "É muito melhor, muito melhor quando temos a tal. Acho que quando sabemos, sabemos. Ela é a tal."A gravidez foi anunciada em janeiro e em abril Rihanna admitiu, numa entrevista à Vogue, que não foi planeada.