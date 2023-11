Israel pede a demissão de António Guterres por ter dito que o ataque do Hamas não surgiu do nada. Como classifica o discurso dele?

Tanto no discurso inicial, como no que fez após a polémica, não percebo o alarido à volta, porque António Guterres descreveu a situação tal como é. Disse que o ataque não surgiu do “vácuo” e isso é um facto. Há uma história de décadas de muito sofrimento, sobretudo de inocentes, tanto israelitas como palestinianos.