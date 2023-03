Jorge Soley: “O movimento woke acha-se moralmente superior”

Não tem medo de ser polémico nem de ser cancelado. “Já estou na lista negra de alguns meios”, desabafa ao telefone com a SÁBADO. Jorge Soley, de 53 anos, é formado em economia e escreveu o livro Manual do Bom Cidadão, em que explica que o movimento woke e o politicamente correto não são novos. Diz que há censura e que estes ativistas se comportam como uma pseudo- religião. “Temos de nos libertar do medo de que nos cancelem”, diz. “Temos de discutir ideias, sabendo que há pessoas que não estão de acordo com o que eu digo e eu discordo. Não podemos ter medo.”