Uma hora a dançar com Bruno e Liliana

Eram já 3h da manhã quando o DJ Bruno de Carvalho entrou finalmente na pista da discoteca Kiss. À sua frente cerca de 100 pessoas que pagaram 16 euros – com direito a uma bebida – para ver DJ Bruno de Carvalho & Liliana, em Albufeira. A expectativa era alta e à porta fazia-se fila – esperámos 15 minutos até entrarmos – e ouvíamos pessoas entusiasmadas por ver o casal mais famoso do Big Brother. A dupla tem a agenda cheia e no fim do mês vão atuar em Angola, com um cachê de 30 mil euros pelas três noites, segundo as notícias.