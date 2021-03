Quando eu fui vítima de racismo

A situação que mais marcou foi quando tinha 11 anos e fui insultado por um adulto, no café do bairro onde vivia, Moscavide. Chamou-me: "preto de merda". Não me recordo bem da situação, mas do insulto. Dentro do café, com público e de sentir uma vergonha muito grande. Era normal andar na rua e ouvir: "preto da Guiné lava a boca com cholé". Essa situação marcou-me por ter sido um adulto, em público e sobretudo porque queixei-me a minha mãe e ela saiu disparada de casa, de avental e chinelos, entrou pelo café adentro e insultou o homem de alto a baixo. Na altura, não percebi que me estava a defender e senti vergonha de mim, da minha mãe e de estar naquela circunstância. Foi a primeira vez que senti que tinha vergonha de quem eu era.

O que veio a seguir, na adolescência, foi uma vontade de não dar nas vistas, de não chamar muito a atenção. Depois aprendemos a criar estratégias. A não debater com o empregado do bar ou do café que serve cinco pessoas à minha frente, pessoas que chegaram depois de mim.

Quando procurava trabalho acontecia-me chegar ao local e o lugar já estar ocupado. Não tenho sotaque nenhum, por isso, era uma pessoa diferente da expectativa dos outros. Ainda perguntam de onde é que sou. A ideia de que há portugueses que são negros não é uma ideia fácil de entrar na cabeça. De onde é que sou, antes de quem é que sou.

É um absurdo enterrar a cabeça na areia. A ideia de que há portugueses que são negros não é fácil de entrar na cabeça das pessoas. Esta assunção vem desde trás. Tenho uma filha com 10 anos e já tive de corrigir o que lhe ensinam no ensino básico, por exemplo, não se deve chamar escravos às pessoas escravizadas, não se pode confundir um escravo com ouro e especiarias. Eram pessoas. Este tipo de ideologia permanece, perpetua-se. É estruturalmente racista achar que quem não seja branco não pode ser português também.