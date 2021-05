Negrão trava Nuno Vasconcellos: "Em nome da dignidade desta comissão damos por encerrada esta audição"

Vasconcelos é dos maiores devedores do Novo Banco

Nuno Vasconcellos é ouvido na comissão parlamentar de inquérito às perdas do Novo Banco na qualidade de grande devedor. O grupo Ongoing, de que foi dono, deixou pelo menos 440 milhões de euros de dívida no Novo Banco, contraída no tempo do BES. Tal como outros devedores, Vasconcellos nada tem em seu nome em Portugal - em 2019 tinha apenas uma moto quatro - e há indícios fortes de que agiu de má-fé com os credores. Leia aqui a investigação que a SÁBADO publicou em 2019 sobre a vida de luxo, a dívida e o dsvio de bens para o Brasil.