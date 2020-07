Novo Banco com buraco de 600 milhões de euros da Ongoing

O Novo Banco quis vender a dívida milionária da Ongoing – um dos créditos tóxicos concedidos pela gestão de Ricardo Salgado no BES – com um desconto superior a 99%: sendo o crédito inicial em dívida de 600 milhões de euros, incluindo papel comercial, o banco pretendia vendê-lo a um fundo de investimento norte-americano, no designado projeto Nata 2, por cerca de dois milhões de euros. Foi por causa deste preço de compra tão baixo que o Fundo de Resolução, entidade pública que tem 25% do capital do Novo Banco, impediu a venda do crédito da empresa de Nuno Vasconcellos.

A Ongoing está entre os maiores devedores do Novo Banco e o financiamento é apontado como o crédito transferido do BES para o Novo Banco que mais prejuízos causou à gestão liderada por António Ramalho, no pós-resolução do BES.





