Trump anuncia 700 milhões de dólares para carvão e gera críticas dos democratas

De acordo com um relatório do observatório 'Global Energy Monitor', os Estados Unidos são a única grande economia a ter aumentado significativamente o seu consumo de carvão em 2025.

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Os Estados Unidos vão investir 700 milhões de dólares na indústria do carvão para manter as minas em funcionamento, mas também para construir duas novas centrais, anunciou hoje o Presidente, Donald Trump, provocando a contestação da oposição democrata.



Donald Trump, presidente dos EUA EPA

Durante uma conferência de imprensa, o Presidente norte-americano salientou que os estados onde se situam estas instalações - 14 centrais e 42 minas existentes - tinham todos votado maioritariamente nele nas últimas eleições presidenciais.

"A nossa ação vai permitir que estas infraestruturas invistam e se modernizem", explicou Donald Trump, "o que prolongará a sua vida útil por várias décadas, reforçará a fiabilidade da nossa rede elétrica e, mais importante ainda, manterá as tarifas de eletricidade muito baixas".

O montante disponibilizado servirá também para a construção de um terminal marítimo em Oakland (Califórnia), destinado, nomeadamente, à exportação de carvão, afirmou o Presidente norte-americano.

A produção de carvão nos Estados Unidos foi reduzida para metade entre 2005, ano em que atingiu um pico, e 2020. Atingiu um ponto baixo em 2024, antes de recuperar no ano passado, de acordo com a Agência de Informação sobre a Energia dos Estados Unidos (EIA).

Nos primeiros quatro meses de 2026, essa tendência chegou mesmo a acelerar ligeiramente.

De acordo com um relatório do observatório 'Global Energy Monitor', os Estados Unidos são a única grande economia a ter aumentado significativamente o seu consumo de carvão em 2025.

Até agora, o declínio do carvão nos Estados Unidos estava relacionado, em primeiro lugar, com uma perda de competitividade em relação a outros países, nomeadamente a China, mas também a preocupações ambientais.

O carvão é um dos principais responsáveis pelas emissões de gases com efeito de estufa que aquecem o planeta, e o seu abandono progressivo é considerado essencial para combater as alterações climáticas.

Durante a conferência de imprensa, Donald Trump referiu-se ao "magnífico carvão limpo". Cerca de 9% da energia consumida nos Estados Unidos em 2025 provinha do carvão, segundo a EIA, ou seja, tanto quanto as energias renováveis.

O presidente precisou que as duas novas centrais ficariam localizadas na Virgínia Ocidental e no Alasca, construídas "com uma tecnologia totalmente nova e muito limpa".

A última entrada em funcionamento de uma central a carvão nos Estados Unidos remonta a 2013. Trata-se do 'Sandy Creek Energy Center', em McLennan, no Texas.

Um estudo realizado por seis universidades estimou que as emissões das centrais a carvão causaram a morte de 460.000 pessoas entre 1999 e 2000.

"Dedicar 700 milhões de dólares a uma fonte de energia suja e ineficiente favorece os poluidores em detrimento dos americanos, numa altura em que atravessamos uma crise energética provocada por Trump", reagiu, no X, a coligação parlamentar SEEC, que inclui cerca de uma centena de deputados democratas da Câmara dos Representantes favoráveis às energias renováveis e à proteção do ambiente.

A guerra travada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão levou ao encerramento do Estreito de Ormuz, ponto de passagem obrigatório para 20% do petróleo e do gás a nível mundial, fazendo subir o preço do petróleo em mais de 50%.

Um estudo publicado em 2025 pelo banco Lazard calculou que o custo da eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis era competitivo em relação ao das energias fósseis, incluindo o carvão, mesmo sem subsídios públicos.

Desde que assumiu o cargo, Donald Trump deu prioridade às energias fósseis na política energética americana em detrimento das energias renováveis, em particular a eólica.

Suspendeu a concessão de novas licenças para parques eólicos, conseguiu que várias empresas do setor energético abandonassem projetos de grande envergadura e tentou, em vão, bloquear aqueles que estavam em fase de realização.