Trump assina ordem executiva que permite ao Governo testar antecipadamente modelos de IA

Desconhece-se que mudanças exatas foram introduzidas na ordem executiva, tal como os pormenores específicos sobre o nível de cooperação que será exigido empresas de IA.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou esta terça-feira uma ordem executiva sobre Inteligência Artificial (IA) que permitirá ao Governo testar e, potencialmente, vetar novos modelos de linguagem antes da sua disponibilização pública, para garantir a segurança nacional.



Donald Trump poderá ser mais branco com as gigantes Anthropic, Google e OpenAI SAMUEL CORUM / POOL/AP

Trump decidiu à última hora adiar a assinatura da ordem, agendada para 21 de maio, alegando não querer que esta prejudicasse a liderança das grandes empresas norte-americanas nessa matéria.

A medida, noticiada por vários órgãos de comunicação social, afirma que a IA fortalece os Estados Unidos, mas introduz "novas considerações de segurança nacional que exigem uma ação coordenada entre departamentos e agências do poder executivo".

Segundo foi divulgado, o decreto presidencial insta o Gabinete do Diretor Nacional de Cibersegurança e outras entidades a reforçarem as defesas de cibersegurança nacionais de infraestruturas críticas e a desenvolverem um processo para avaliar diversos aspetos de segurança dos novos modelos de IA.

Desconhece-se, até agora, que mudanças exatas foram introduzidas na ordem executiva em relação ao texto cuja assinatura foi cancelada em maio, tal como os pormenores específicos sobre o nível de cooperação que será exigido às principais empresas norte-americanas de IA.

No entanto, de acordo com as palavras de Trump, crê-se que o texto é mais brando no que se refere às obrigações de gigantes tecnológicas como a Anthropic, a Google e a OpenAI.