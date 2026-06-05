Governo reforça desconto no ISP do gasóleo e reduz corte no da gasolina

Oeiras: obra faraónica de Isaltino Morais derrapa €21 milhões
Marco Alves
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O Governo indicou esta sexta-feira as taxas de ISP que irão vigorar na próxima semana sobre os combustíveis em Portugal Continental.
A taxa de Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) para o gasóleo vai baixar na próxima semana para 310,15 euros por mil litros face aos 317,18 euros atualmente em vigor, segundo uma portaria do Governo publicada esta sexta-feira à tarde no Diário da República. Desta forma, o preço do litro de gasóleo na próxima semana deverá ficar nos 1,904 euros, mais 3,2 cêntimos do que os valores atuais.
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