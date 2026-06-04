Benfica informa CMVM da "firme intenção" do Real Madrid em contratar José Mourinho

Águias acrescentam que, a confirmar-se, contratação será realizada por 15 milhões de euros

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O Benfica informou esta quinta-feira a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) da "firme intenção" da candidatura de Florentino Pérez às eleições do Real Madrid em contratar José Mourinho.



José Mourinho sorri no banco no jogo com o Gil Vicente Tony Dias/Movephoto

"A verificar-se tal cenário, a contratação será realizada pelo valor de 15 milhões de euros, correspondentes à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor", pode ler-se ainda.

Este anúncio, recorde-se, surge um dia depois de Florentino Pérez ter confirmado, através de um vídeo gerado por Inteligência Artificial, que José Mourinho seria o seu treinador na temporada 2026/27. No anúncio em questão, o técnico português aparecia equipado com uma camisola dos merengues e a dizer 'Si', como que a confirmar que rumaria ao Santiago Bernabéu.

Leia o comunicado do Benfica à CMVM na íntegra:

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que a candidatura do Presidente Florentino Pérez às eleições do Real Madrid CF manifestou a firme intenção de contratar o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix caso vença as eleições para a presidência desse clube, agendadas para 7 de junho de 2026. A verificar-se tal cenário, a contratação será realizada pelo valor de €15.000.000, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor.

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD".