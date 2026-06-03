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Trump garante que o Irão concordou em não possuir armas nucleares

Luana Augusto
Luana Augusto 11:33
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Presidentenorte-americano disse ainda que o aiatola está envolvido nas negociações.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu esta quarta-feira que o Irão concordou em não possuir armas nucleares e que o aiatola iraniano está envolvido nas negociações com o país.

Trump garante que o Irão concordou em não possuir armas nucleares
Trump garante que o Irão concordou em não possuir armas nucleares SAMUEL CORUM / POOL/AP

"Eles já concordaram que não vão ter armas nucleares", disse Trump numa entrevista citada pela agência de notícias Reuters.

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