Trump garante que o Irão concordou em não possuir armas nucleares

O que vai parar com a greve geral de 3 de junho?
Renata Lima Lobo
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Presidentenorte-americano disse ainda que o aiatola está envolvido nas negociações.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu esta quarta-feira que o Irão concordou em não possuir armas nucleares e que o aiatola iraniano está envolvido nas negociações com o país.
"Eles já concordaram que não vão ter armas nucleares", disse Trump numa entrevista citada pela agência de notícias Reuters.
Em atualização