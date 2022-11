Travão no aumento das rendas causa despejos

O travão no aumento das rendas imposto pelo Governo levou a uma vaga de despejos. Os senhorios poderão aumentar as rendas até 2% e não a 5,43% como previsto pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e a medida fez com que se registassem despejos causados pela não renovação de contratos. Os inquilinos também não estão a consegir pagar os preços pedidos.





De acordo com o jornal Expresso , a associação Rés do Chão indica que pelo menos 800 famílias já foram afetadas em Lisboa e a Associação dos Inquilinos Lisbonenses tem sido alvo de quinze contactos diários de quem não consegue pagar a renda.Os problemas na habitação também se agudizam do lado dos proprietários, perante o aumento das taxas de juro que agravam a mensalidade do crédito contraído junto da banca.