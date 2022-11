Carga fiscal sobre os combustíveis desce a partir de dia 7

A partir de segunda-feira, 7 de novembro, a carga fiscal dos combustíveis volta a descer, indica esta sexta-feira o Ministério das Finanças em comunicado.







combustíveis, gasolina, gasóleo, bomba

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo o ministério liderado por Fernando Medina, "considerando todas as medidas em vigor, a diminuição da carga fiscal passará a ser de 32,1 cêntimos por litro de gasóleo e 27,6 cêntimos por litro de gasolina".Esta redução resulta, por um lado, do mecanismo aplicável no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13% e o mecanismo de compensação por via de redução do ISP da receita adicional doIVA, decorrente de variações de preços dos combustíveis, e, por outro, da suspensão da atualização da taxa de carbono.Segundo o comunicado, as medidas no ISP resultam numa redução da carga fiscal de 3,8 cêntimos por litro de gasóleo e de 1,4 cêntimos por litro de gasolina.Contabilizando todas as medidas em vigor, reforça, "a diminuição da carga fiscal é de 32,1 cêntimos por litro de gasóleo e 27,6 cêntimos por litro de gasolina".