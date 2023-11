Trabalhadores do JN debatem em plenário intenção de despedimento coletivo pela Global Media

Os trabalhadores do Jornal de Notícias vão debater na sexta-feira, em plenário, a intenção da Global Media Group em avançar com um despedimento coletivo no grupo, de acordo com um correio eletrónico enviado pelas delegadas sindicais do jornal.





No correio eletrónico enviado à redação, a que a agência Lusa teve acesso, as delegadas sindicais do JN referem que a administração do Global Media Group (GMG) comunicou esta quinta-feira a intenção de proceder a um despedimento coletivo no grupo, para contrariar uma situação financeira que dizem ser "muito complicada".Os trabalhadores deste jornal realizam na sexta-feira, às 15h30, um plenário de redação.Questionada pela agência Lusa, uma das delegadas sindicais referiu que não tinha mais dados a acrescentar sobre o assunto, porque a administração do GMG não apresentou mais detalhes, como por exemplo sobre o número de trabalhadores que podem ser afetados pelo despedimento.O plenário de redação do JN já estava marcado, mas esta situação será debatida entre os trabalhadores, acrescentou.Ainda de acordo com o correio eletrónico, as delegadas sindicais do JN transmitiram à administração do GMG a "impossibilidade de se continuar a fazer um jornal como o JN com a machadada nos já parcos recursos que pode representar a anunciada intenção".Este grupo de 'media' detém o Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN) e TSF, entre outros títulos.