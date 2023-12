Administração da Global Media "compreende" demissões nas direções das marcas mais afetadas

A administração da Global Media "compreende" que face à dimensão e exigência do "indispensável processo de reestruturação em curso", as direções dos títulos mais afetados "se sintam sem condições para se manterem", disse esta sexta-feira à Lusa fonte oficial.





As direções do Jornal de Notícias (JN), TSF, O Jogo e do Dinheiro Vivo (DV) apresentaram demissão, na sequência do processo de reestruturação que prevê reduzir até duas centenas de trabalhadores.Contactada pela Lusa, fonte oficial da Global Media Group (GMG) afirmou que a administração "compreende que face à dimensão e exigência do indispensável processo de reestruturação em curso, as direções das marcas mais afetadas se sintam sem condições para se manterem".Deste modo, "entra-se agora numa fase de transição que naturalmente será assegurada pelas atuais direções, até serem anunciadas as novas equipas", prosseguiu a mesma fonte. "E estamos certos que todos, sem exceção, estamos empenhados em salvaguardar as marcas e o futuro do Global Media Group", concluiu fonte oficial da administração da GMG.A demissão do diretor do DV, Bruno Contreiras Mateus, na quinta-feira, aumentou para 11 o número de demissões em cargos de direção no grupo, juntamente com as cinco do JN, duas no jornal desportivo O Jogo e três, na terça-feira, na TSF. O Dinheiro Vivo é uma publicação digital especializada em economia que tem uma edição de papel aos sábados, na forma de suplemento do Diário de Notícias e do JN.No dia 6 de dezembro, em comunicado interno, o GMG avançou que iria negociar "com caráter de urgência" rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".