Andreia Antunes com Leonor Riso

Direções do Jornal de Notícias e do jornal O Jogo demitem-se

A direção do Jornal de Notícias e do desportivo O Jogo anunciou, esta quinta-feira, a sua demissão, segundo um comunicado a que o CM teve acesso.







Protesto JN, Global Media

Os diretores do JN defendem a posição como um sinal "de que a Redação não aceita que se possa denegrir publicamente um jornal".O diretor e o diretor-adjunto do jornal desportivo apresentaram a demissão ao Conselho de Redação, mas mostram-se disponíveis a continuar a desempenhar as funções até que seja designada uma nova equipa.Em atualização