Sport Zone alerta para incidente de cibersegurança e pede a clientes que estejam atentos

A Sport Zone alertou para um incidente de cibersegurança, que pode ter comprometido dados de encomendas e login dos clientes, a quem pediu atenção a possíveis tentativas fraudulentas e emails suspeitos.







Na mensagem, a empresa disse que "experienciou um incidente de cibersegurança" e pediu desculpa por "qualquer impacto" que "possa ter causado"."Estamos a realizar uma investigação minuciosa e metódica com especialistas de cibersegurança para entender a situação, para conter o incidente e proteger os nossos sistemas", indicou, explicando que a investigação, "que se encontra em curso, demonstra agora que um dos sistemas impactados inclui alguns dados de encomendas e de login" dos "clientes no site da Sport Zone e que poderão ter sido acedidos ou visualizados por uma entidade externa não autorizada".A marca realçou que não dispõe "da totalidade dos dados relativos a cartões de pagamento ou das passwords utilizadas" no site.A "proteção dos dados dos nossos clientes é um tema extremamente sério para nós e estamos a analisar detalhadamente a situação", assegurou.A Sport Zone pediu ainda aos clientes que, como "medida preventiva", se mantenham atentos "a tentativas fraudulentas e alerta para emails suspeitos, chamadas ou mensagens de texto".A Lusa tentou contactar a Sport Zone, mas a marca apenas enviou o mesmo endereço de email que dirigiu aos clientes na missiva para mais esclarecimentos.