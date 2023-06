TikTok tem separação total entre entidades europeias e chinesas

A ByteDance, empresa-mãe da rede social chinesa TikTok, comporta uma "separação total" entre as entidades europeias e chinesas, afirmou esta quinta-feira um executivo da TikTok em França, numa altura em que a empresa enfrenta restrições crescentes no ocidente.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Em termos de organização jurídica do grupo, existe uma separação total" entre o TikTok na Europa "e outras entidades que operam na China", afirmou Eric Garandeau, diretor de assuntos públicos da TikTok SAS, à comissão de inquérito do senado francês sobre a rede social que é muito popular junto dos jovens.No que diz respeito às várias filiais europeias, "temos um canal que está inteiramente sujeito a uma lei que não é a lei chinesa", acrescentou o antigo presidente do Centro Nacional de Cinema francês (CNC).Hoje à tarde, a comissão de inquérito vai ouvir Marlène Masure, diretora-geral de operações para França, Benelux e Europa do Sul da TikTok SAS.Criada a pedido do grupo Les Indépendants, a comissão de inquérito do senado sobre a utilização da rede social, a sua "exploração de dados" e a sua "estratégia de influência" deverá apresentar as suas conclusões antes das férias de verão do parlamento.A comissão já ouviu vários peritos, bem como os eurodeputados Raphaël Glucksmann, presidente da Comissão Especial sobre a Ingerência Estrangeira em Todos os Processos Democráticos da União Europeia, e Nathalie Loiseau, presidente da subcomissão da Segurança e da Defesa.A comissão agendou também uma audição com o ministro da Transição Digital e das Telecomunicações, Jean-Noël Barrot, para dia 19.Como se trata de uma comissão parlamentar de inquérito, os convocados são obrigados a prestar juramento.Alegando riscos de cibersegurança, o Governo francês já tinha proibido, em março, o descarregamento e a utilização da controversa rede social chinesa (entre outras aplicações "recreativas") nos telemóveis de trabalho dos seus 2,5 milhões de funcionários públicos, seguindo as pisadas de muitos governos e parlamentos ocidentais.No final de abril, a União Europeia (UE) apresentou uma lista de 19 grandes plataformas em linha, incluindo o Twitter, o TikTok e os principais serviços da Amazon, Apple, Google, Meta e Microsoft, que serão sujeitos a controlos mais rigorosos a partir do final de agosto.Vários políticos norte-americanos querem proibir o TikTok nos Estados Unidos. Alegam que a popular plataforma permite a Pequim recolher dados dos utilizadores sem o seu conhecimento e influenciar as suas opiniões, algo que a aplicação sempre negou.Numa audição perante o Congresso dos EUA, no final de março, o chefe do TikTok, Shou Chew, voltou a afirmar que Pequim não tem acesso a esses dados.