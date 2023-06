WhatsApp anuncia "canais" de publicações públicas

A aplicação de mensagens WhatsApp anunciou esta quinta-feira que vai ter um novo serviço de "canais" que irá permitir que os utilizadores se comuniquem publicamente com um grande número de assinantes.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos WhatsApp Meta media telecomunicações

"Temos o prazer de apresentar os Canais WhatsApp, uma maneira fácil, confiável e privada de receber notícias importantes de pessoas e organizações na nossa plataforma", anunciou a subsidiária da Meta (Facebook, Instagram) em comunicado à imprensa online.Este novo recurso será testado primeiro em Singapura e na Colômbia, antes de ser lançado noutros países.Os utilizadores poderão encontrar os canais do seu interesse numa aba denominada "notícias", separada das discussões com seus contatos e grupos. Os administradores do canal não poderão adicionar inscritos, comunicando através do envio de mensagens, fotos, vídeos e pesquisas.Segundo a Meta, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e os clubes de futebol FC Barcelona e Manchester United estarão entre as organizações parceiras.Este novo serviço deverá permitir ao grupo californiano relançar o sistema de mensagens em certas regiões do mundo (especialmente em África e na América Latina).O gigante da redes sociais passou por um ano difícil em 2022, incluindo a primeira queda na receita de publicidade desde a sua entrada em bolsa, em 2012.Os canais permitirão às marcas uma nova forma de se comunicarem com os consumidores. Do lado da segurança e privacidade, os assinantes não verão os números de telefone de outras pessoas na audiência e as suas escolhas de canal serão privadas. O conteúdo postado desaparecerá após 30 dias."Os canais do WhatsApp terão como objetivo tornar-se o recurso de mensagens públicas mais seguro disponível e continuar a oferecer um nível de privacidade que os utilizadores da aplicação esperam", disse a empresa.Contudo, "como os canais visam atingir um grande público", eles não serão criptografados por padrão como as conversas privadas, acrescentou.