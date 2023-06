Sotheby's, Engel & Völkers, Barnes, The Agency e, mais recentemente, a JLL; na hora de comprar casa, todas estas agências, algumas das mais conceituadas do mundo, multiplicam as ofertas. Todas elas têm uma carteira de propriedades de luxo, todas operam em Portugal, com especial ênfase em Lisboa e Porto. E são, todas, orientadas para o chamado segmento de luxo, ou prime.