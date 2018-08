A taxa de desemprego desceu para os 6,7% no segundo trimestre deste ano, de acordo com os dados revelados esta quarta-feira, dia 8 de Agosto, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No primeiro trimestre de 2018 a taxa de desemprego situou-se nos 7,9%."A taxa de desemprego do 2.º trimestre de 2018 desceu para 6,7%, correspondendo ao valor mais baixo da série iniciada no 1.º trimestre de 2011", revela o INE. No entanto, se considerarmos a série anterior a 2011, este é o valor mais baixo desde o segundo trimestre de 2004. Ou seja, de há 14 anos.Este valor fica muito abaixo da meta anual que o Governo inscreveu no Programa de Estabilidade. No documento que actualizou em Abril, o Ministério das Finanças previa que a taxa de desemprego ficasse nos 7,6% este ano, em linha com as previsões da maior parte das instituições.Estes valores trimestrais divulgados pelo INE não são ajustados de sazonalidade. Quer isto dizer que a taxa de desemprego não está ajustada do efeito "Verão" que costuma impulsionar a criação de emprego nos meses de Maio a Setembro.(Notícia em actualização)