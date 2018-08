A CP - Comboios de Portugal está a diminuir o investimento, apesar da tendência de subida do número de passageiros. Apesar do Orçamento do Estado prever uma verba de 44 milhões de euros para investir em 2018, a empresa pública só gastou 4,7 milhões de euros até Junho deste ano. Um valor, segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, citada pelo Dinheiro Público/JN, que representa apenas 10,6% da verba disponível.De acordo com as mesmas fontes, este padrão tem vindo a repetir-se: em 2017, a CP tinha 19 milhões de euros para investir, mas só aplicou 27% dessa verba.A contenção também se faz sentir na evolução da despesa total da CP, segundo o referido jornal, visto que o grau de execução foi de apenas 38% na primeira metade do ano. A UTAO revelou que foram usados apenas 167 milhões de euros entre Janeiro e Junho. O Governo não respondeu às questões levantadas pelo Dinheiro Vivo.Nos últimos tempos, têm-se avolumado as críticas à gestão da CP, seja por causa da supressão de comboios nas linhas de Cascais e Algarve, pela alteração de horários no período do Verão ou por problemas na cobrança de bilhetes devido à inexistência de bilheterias em algumas estações. Além disso, este domingo, a empresa foi obrigada a assumir que as temperaturas extremas sentidas em Portugal nos últimos dias estavam a "afectar seriamente a operação ferroviária" e que, por isso, decidira cancelar a venda de bilhetes para viagens de longo curso. O objectivo era diminuir o calor dentro das carruagens.