A BMW vai chamar às suas fábricas 324 mil automóveis que apresentam risco de incêndio. Segundo a imprensa espanhola, em causa estão veículos com um motor diesel de 4 ou 6 cilindros, especialmente os série 3, 4, 5, 6, 7, X3, X4, X5 e X6, produzidos entre 2015 e 2016.

Em comunicado, a empresa explicou que o perigo está relacionado com a possível saída de líquido (glicol) do radiador de recirculação dos gases do escape que entra em contacto com restos de óleo.

A marca irá informar os proprietários possivelmente afectados e fica responsável por substituir eventuais peças com defeito, sem qualquer custo para o condutor.