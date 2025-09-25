Starbucks fecha centenas de lojas e despede 900 funcionários

CEO pretende fazer remodelações que incluem mais lugares sentados e tomadas elétricas, assim como incluir novas bebidas adaptadas às tendências.

A Starbucks anunciou esta quinta-feira que vai encerrar centenas de lojas, nos Estados Unidos e Canadá, e que vai despedir mais de 900 funcionários. Esta medida faz parte de um plano de reestruturação, avaliado em mil milhões de dólares (cerca de €850 milhões), e que tem como objetivo recuperar o desempenho financeiro da empresa, que registou quedas no número de vendas nos últimos trimestres.



Starbucks

Além de querer tornar as lojas mais atrativas, o CEO Brian Niccol pretende ainda fazer remodelações, que incluem mais lugares sentados e tomadas elétricas, uma simplificação no menu e dar espaço a novas bebidas adaptadas às tendências, como opções sem açúcar ou enriquecidas em proteína, detalha o Jornal de Negócios.

A Starbucks, que tem milhares de cafés, incluindo em Portugal, revelou que o encerramento das lojas começará imediatamente, mas não adiantou quantas serão encerradas. Sabe-se, contudo, que no final de junho a empresa tinha 18.734 unidades, na América do Norte, e que encerrará o mês de setembro com 18.300 lojas.

Quantos aos funcionários, a empresa admitiu que haverá a possibilidade de transferência para outras lojas, assim como pacotes de indemnização. "A empresa planeia reintegrar muitos desses colaboradores à medida que novas lojas forem abertas", afirmou Niccol citado pela agência de notícias Associated Press, ao considerar que esta foi uma "decisão difícil".

Esta é já a segunda vez que Brian Niccol anuncia cortes na empresa, desde que assumiu a função de CEO no final de 2024. No início deste ano também já haviam sido demitidos mais de mil empregados.