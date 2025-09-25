Sábado – Pense por si

TikTok nos EUA avaliado em 14 mil milhões de dólares

Donald Trump assinou esta quinta-feira a ordem executiva sobre a compra por investidores norte-americanos das operações do TikTok nos EUA. A operação avalia o TikTok no país em 14 mil milhões de dólares.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou esta quinta-feira a ordem executiva para a compra por investidores maioritariamente norte-americanos das operações da rede social TikTok nos EUA à chinesa ByteDance. O vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que a operação avalia o TikTok no país em cerca de 14 mil milhões de dólares.

Na assinatura da ordem executiva, Trump disse que o negócio, quando concluído, protegerá os dados dos utilizadores norte-americanos, com a Oracle a ajudar a tornar seguro o algoritmo na versão americana do TikTok. O líder dos EUA disse ainda que a operação tem a aprovação do Presidente chinês, Xi Jinping.

A identidade dos compradores não é ainda conhecida oficialmente e ainda poderão surgir mais investidores. A Bloomberg adiantou que a Oracle, a Silver Lake Management e a MGX, de Abu Dhabi, estão a negociar a entrada no capital da empresa e que deterão cada uma cerca de 15%, tendo direito a nomear membros para o conselho de administração.

