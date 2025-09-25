Centeno nomeou chefe de gabinete para outro cargo no Banco de Portugal

Mário Centeno elogiou os dois nomes que nomeou para o Banco de Portugal na reta final do mandato. Sentado ao lado do atual chefe de gabinete, a quem renovou o contrato, garantiu que a decisão nada teve de inusitado.

Centeno defende nomeações no Banco de Portugal e rejeita críticas

Questionado insistentemente pelos deputados sobre o tema, o ainda Governador começou por explicar que a recondução de Álvaro Novo teve apenas por objetivo prolongar essas funções até que o próprio Centeno abandone as funções - numa data que que ele próprio confessa ainda não conhecer - e não forçar um chefe de gabinete ao seu sucessor.

E perante as insistentes perguntas do centrista Paulo Núncio, acabou por confirmar que nomeou recentemente Álvaro Novo para outro cargo, sem revelar qual.

"As comissões de serviço são decididas pela administração. Não deixei nenhum chefe de gabinete ao meu sucessor", garantiu antes, em respostas a perguntas do deputado social-democrata Alberto Fonseca. Sentado ao lado de Mário Centeno na sala onde a comissão decorre, Álvaro Novo ouviu em silêncio. Álvaro Santos Pereira anunciou que a sua chefe de gabinete será Filipa Santos.

Antes, tinha rejeitado também as críticas à promoção de Rita Poiares a diretora-adjunta do Departamento de Estatística.

O antigo ministro das Finanças criticou ainda o parlamentar do PSD por se ter referido a Rita Poiares como "esposa de" Mourinho Félix, antigo secretário de Estado no Ministério das Finanças que liderou. "Tenho pena que não tenha dito o nome" ao qual se referia, atirou, rematando que Fonseca "revelou o pior da sociedade" na forma como colocou a questão.

"A Rita Poiares tem uma carreira extraordinária e nunca ninguém a viu ao lado da pessoa que referiu", continuou, defendendo que se trata de "uma técnica altamente qualificada do Banco de Portugal e que foi promovida pelos três últimos Governadores".