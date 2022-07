Joe Berardo é suspeito de dissipação de património

Relatório do Fisco sobre combate à fraude indica que o empresário é suspeito de "atos passíveis de responsabilidade criminal e de dissipação de património".

O empresário Joe Berardo é suspeito de ter ocultado bens dos credores, uma linha de investigação que está a ser seguida pelo Ministério Público e a Polícia Judiciária (PJ) no inquérito aos créditos ruinosos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) a grandes devedores, como Berardo. Esse foco da investigação consta no relatório sobre o Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras de 2021, da Autoridade Tributária (AT), segundo o Correio da Manhã.