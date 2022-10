3,45 cêntimos e um plano para mudar

É de designers femininas que os modelos são - literalmente - roubados (prática que já não é nova na empresa e que tem sido repetidamente denunciada por todo o mundo) e são maioritariamente as mulheres alvo da manipulação da empresa.

O plano desta semana incluía a beleza da maternidade e o prazer da paternidade. Tenho um amigo que vai ser pai aos 50 e que fez disso uma crónica, inspirando-me sobre o tema. Está escrito e acredito que ainda a vou publicar mas a minha veia mais objectiva, quase jornalística, não me deixa ignorar as eleições na Suécia, a suposta inovação na Sonae, abraçando a tendência da roupa em 2ª mão e a Shein que volta a ser tema de discussão. Primeiro o escândalo, depois o greenwashing para o abafar. Gostava muito de me manter imune a esta coisa a que chamamos actualidade e escrever coisas bonitas, quase literárias. Foge-me a pena para os factos e a sua análise. Hoje, a moda.