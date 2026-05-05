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SAD do Porto ganha nove milhões com venda de negócio de seguros à MDS

Negócios 05 de maio de 2026 às 17:20
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A SAD dos campeões nacionais aliena a totalidade do capital da Porto Seguro - Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda.

A sociedade anónima desportiva (SAD) do Futebol Clube do Porto vendeu a totalidade do capital da Porto Seguro - Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda. à MDS - Corretor de Seguros, S.A. numa operação "com uma valorização (EV) de 10 milhões de euros para 100% do capital", indica a SAD dos campeões nacionais em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) publicado esta terça-feira.

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André Villas-Boas aborda internacionalização do futebol português Tony Dias / Movephoto

A SAD portista detém 95% do capital da Porto Seguro, cabendo os restantes 5% ao clube e a mediadora de seguros dos "dragões" tinha "à data de conclusão da operação uma posição de Net Cash positiva, pelo que o encaixe financeiro global da operação será ligeiramente superior aos 10 milhões de euros", refere ainda. Assim, a alienação deverá "gerar uma mais valia para a SAD de cerca de nove milhões de euros".

"Esta operação enquadra-se na estratégia do FC Porto de simplificação da estrutura empresarial e de reforço da sustentabilidade financeira, permitindo concentrar recursos na sua atividade principal. Em paralelo com esta operação, o FC Porto acordou com a MDS uma parceria comercial de longo prazo, que inclui a contratação futura dos seguros do Grupo FC Porto, assim como o desenvolvimento de ofertas de seguros para os sócios, adeptos, colaboradores e parceiros do FC Porto, em que o resultado desta atividade de “affinity” será partilhado entre o FC Porto e a MDS", conclui o documento.

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