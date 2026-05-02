FC Porto conquista título nacional e homenageia Jorge Costa e Pinto da Costa em noite de festa

O FC Porto sagrou-se campeão nacional pela 31ª vez na sua história este sábado, depois de vencer o Alverca em casa por uma bola a zero. O clube portista não era campeão desde 2022 e ficou agora com o título que durante os últimos dois anos foi do Sporting.



Jogadores do FC Porto celebram o título Lusa

Depois de um canto marcado por Gabri Veiga, aos 40 minutos, Bednarek inaugurou o marcador e faz aumentar o tom da festa que já se fazia dentro do estádio e nas imediações. O marcador manteve-se inalterado até ao fim, dando-se depois início à festa.

Diogo Costa, Cláudio Ramos, Zaidu e Pepê são os jogadores que repetiram o título de campeão nacional conquistado em 2021/22, ao qual se junta Stephen Eustáquio, que deixou o clube por empréstimo no mercado de janeiro. Já Diogo Costa é o único a ter três campeonatos pelos azuis e brancos, uma vez que no campeonato de 2019/20, marcou presença em três partidas.

Francesco Farioli, treinador do FC Porto, conquistou o seu primeiro título na carreira de treinador principal e foi um dos nomes mais aclamados pelos adeptos. “Disse várias vezes à equipa que este título era para o Jorge [Costa] e o presidente”, afirmou ainda no relvado. "Agora podemos finalmente celebrar e ainda por cima em frente aos nossos adeptos, não podia pedir melhor. Vamos celebrar esta noite porque merecemos", garantiu, em declarações à SportTV.

O presidente do clube assinou uma mensagem partilhada no site do FC Porto, em que dedicou a conquista “inteiramente a Pinto da Costa e a Jorge Costa”. “Este título é, antes de mais, dos nossos jogadores e da nossa equipa técnica, pela seriedade, pelo compromisso e pela capacidade de se unirem em torno de um objetivo. Um sentido comum presente em todos desde o início da época. É também de todos aqueles que, longe dos holofotes, trabalham arduamente para fazer funcionar uma equipa: é dos nossos colaboradores, da estrutura, do departamento clínico, do scouting, da formação e de todos os que trabalham diariamente no Olival e no Dragão, com a responsabilidade de quem sabe o que é representar este emblema”, referiu André Villas-Boas.

“Dedico esta conquista inteiramente a Jorge Nuno Pinto da Costa, o Presidente dos Presidentes do FC Porto, e a Jorge Costa. Dois símbolos de uma história que nos exige sempre mais. Uma História que pesa, que nos honra e que nos obriga a estar à altura, todos os dias. Uma história que nos transmitiu crença e fé na procura e obtenção do sucesso”, continuou.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi mesmo a homenagem levada a cabo, ainda no relvado, a Jorge Costa, um dos nomes históricos do clube. O ex-jogador e treinador desempenhava o cargo de Diretor de Futebol Profissional do FC Porto quando morreu, no início desta época.

A carregar o vídeo ... Mais uma homenagem marcante: Dragão às escuras, luzes nas bancadas e mulher de Jorge Costa no relvado

Os dragões conquistaram o título com uma vitória, apesar de que com o empate do Benfica ao início da tarde bastava apenas o empate. Neste momento faltam ainda duas jornadas, mas o título da Liga Portugal já está assegurado. Os azuis e brancos contam, neste momento, com 85 pontos, 27 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota para o campeonato.

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), foi um dos primeiros a felicitar o FC Porto pela conquista do título de campeão, realçando que a conquista surgiu depois de um "ano difícil" para os dragões. "Parabéns ao FC Porto, que hoje se sagrou campeão nacional, com a conquista do troféu da Liga Portugal Betclic. Num ano difícil, marcado pelo desaparecimento de Jorge Costa, figura incontornável do Clube e do Futebol Português, este título assume ainda mais relevância. Em nome da Federação Portuguesa de Futebol felicito o FC Porto e respetiva Direção, na pessoa do seu presidente André Villas Boas, jogadores, equipas técnicas, toda a estrutura e os adeptos por esta conquista. Parabéns a todos!", pode ler-se.

A noite continuou com os festejos juntos ao Estádio do Dragão, uma vez que a Monumental Serenata, que marca o arranque da Semana Académica do Porto, terá lugar na Avenida dos Aliados. Assim sendo, será apenas quando a taça for entregue ao FC Porto, na última jornada, que os azuis e brancos vão fazer a festa nos Aliados.

Recorde-se que os dragões tiveram uma temporada bastante positiva também na Liga Europa, onde foram eliminados apenas nos quartos de final, e na Taça de Portugal, onde foram eliminados nas meias-finais.

A carregar o vídeo ... Insólito: Gabri Veiga foi buscar melancia... e jogadores do FC Porto atiraram-na do palco da festa