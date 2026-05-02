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A festa foi feita também pelos adeptos cabo-verdianos
A festa foi feita em vários pontos do país
Jogadores celebraram perto dos adeptos
Jogadores e adeptos uniram-se para prestar homenagem a Jorge Costa
Francescoo Farioli foi um dos mais aplaudidos
Pietuszewski e Pepê a celebrar o título
Treinador Francesco Farioli festejou com o ponta de lança Samu
Festejos começaram ainda antes do apito final
Celebração do golo de Bednarek, momento em que o Porto ficou ainda mais próximo do título
Adeptos ba chegada da equipa ao Estádio do Dragão
Festa começou ainda antes do início da partida
Adeptos celebram o 31.º título do FC Porto junto ao Estádio do Dragão
A festa foi feita também pelos adeptos cabo-verdianos
A festa foi feita em vários pontos do país
Jogadores celebraram perto dos adeptos
Jogadores e adeptos uniram-se para prestar homenagem a Jorge Costa
Francescoo Farioli foi um dos mais aplaudidos
Pietuszewski e Pepê a celebrar o título
Treinador Francesco Farioli festejou com o ponta de lança Samu
Festejos começaram ainda antes do apito final
Celebração do golo de Bednarek, momento em que o Porto ficou ainda mais próximo do título
Adeptos ba chegada da equipa ao Estádio do Dragão
Festa começou ainda antes do início da partida
Adeptos celebram o 31.º título do FC Porto junto ao Estádio do Dragão
02 de maio de 2026 às 22:34

FC Porto campeão: as imagens da noite do título

O FC Porto conquistou, este sábado, o 31.º título de campeão nacional depois de vencer o Alverca por 1-0. A noite foi de festa na Invicta.

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