Ryanair investe 180 milhões e abre nova base no aeroporto da Madeira em 2022

A Ryanair anunciou esta terça-feira a abertura de uma nova base em Portugal, na Madeira, onde contará com duas aeronaves, representando um investimento de 200 milhões de dólares (cerca de 180 milhões de euros) e a criação de 60 novos postos de trabalho diretos.



ryanair

A nova base da "low cost" irlandesa na Madeira vai assegurar 10 novas rotas que irão conectar a Madeira com Portugal Continental e com outros 6 países da Europa, com mais de 40 voos semanais a sair da ilha.

"A nova base da Ryanair na Madeira representa o compromisso da companhia aérea com Portugal e demonstra o seu impacto no desenvolvimento do turismo português, com mais de 40 voos semanais, em 10 novas rotas, incluindo 5 exclusivas, para o próximo verão", anunciou em comunicado a companhia aérea, acrescentando que irá ainda "operar 160 rotas portuguesas no próximo verão (mais do dobro da TAP), para 15 países".

Para assinalar a abertura da nova base na Madeira, a Ryanair anunciou ainda que vai lançar uma campanha com tarifas a partir de 29,99 euros para o próximo verão, que estão disponíveis até quinta-feira, dia 25 de novembro.



As novas rotas do verão de 2022 para a Madeira são Bruxelas (Charleroi), Dublin, Lisboa, Londres- Stansted, Manchester, Marselha, Milão Bergamo, Nuremberga, Paris (Beauvais) e Porto.

O anúncio da nova base da Ryanair foi feito esta terça-feira em conferência de imprensa conjunta da ANA - Aeroportos de Portugal, detida pela Vinci, Ryanair, Governo Regional da Madeira/Turismo da Madeira e o Governo português, através do Turismo de Portugal.

Em comunicado, a ANA salienta que a Ryanair opera já em 11 aeroportos da rede Vinci e é a segunda maior companhia aérea a operar na rede de aeroportos ANA, sendo a primeira nos aeroportos do Porto e de Faro.

Neste momento, a companhia opera três bases em Portugal: Lisboa, Porto e Faro. A quarta será na Madeira, diz.

No verão de 2021, o número de passageiros no aeroporto da Madeira alcançou 67% do tráfego no período homólogo de 2019.