A voragem do compra-vende-recupera agita a economia e acumula vencedores. Quem são? Proprietários, agentes, construtores e empresários.

Colados ao telemóvel, invadem as ruas dos centros históricos de Lisboa e do Porto. Falam com investidores, incentivam proprietários a vender, deixam cartões-de-visita nas caixas do correio e jogam com os preços do mercado. Os agentes são uma peça determinante no xadrez do boom imobiliário, mas há outras: quem constrói as casas de luxo, quem faz da compra um modo de vida (e vem propositadamente a Portugal à caça de oportunidades), quem vende e anseia por dias melhores nas zonas limítrofes, quem gere o alojamento local como uma pequena empresa com rendimentos anuais que podem ser superiores a 5% – e opera na própria casa.

Toda a engrenagem ganha balanço com o fluxo de turistas, que não pára de crescer – foram 9.479.224 dormidas no primeiro trimestre de 2018, mais 7,6% do que no ano anterior.



Sinais de alerta

A subida reflecte-se nos preços das casas (as mais procuradas são as de três e quatro assoalhadas) e nas rendas que provocam despejos. Sinais que deixam o Banco de Portugal apreensivo. Na quarta-feira 6, o regulador lançou a questão: e se o turismo começar a cair? Que acontecerá à sobrevalorização dos imóveis?



As entidades do sector vão pedindo cautela: a começar pelos agentes imobiliários. "São responsáveis por uma boa parte do PIB nacional e isso acarreta alguma responsabilidade. Por outro lado, têm proliferado empresas e agentes que actuam à margem da lei e aproveitam para ganhar dinheiro sem obedecer às regras, nomeadamente ao combate de branqueamento de capitais", explica, à SÁBADO, Luís Lima, presidente da APEMIP (Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal).

Nas páginas que se seguem ficará a conhecer melhor o mercado acelerado através de alguns protagonistas. No final do corre-corre, eles são bem-sucedidos.



O EMPREENDEDOR

De garagem em ruínas a loft de sonho



Quem é?

Luís Catarino, 49 anos, engenheiro civil com MBA em Gestão



O triunfo

Durante um ano converteu uma oficina em Lisboa num loft de luxo, com três suítes, piscina interior e jardim de meditação



Reacção do mercado

Os pedidos de visita ao loft são às centenas; há uma triagem para quem manifesta interesse em comprar e não apenas em ver ou inspirar-se



Objectivo

Vender o imóvel por 2,5 milhões de euros para financiar novos projectos



A chapa de zinco esmaltado à porta da garagem despertou-lhe a atenção. Tinha inscrito o 12, número especial para Luís Catarino (são 12 letras). Não se deixou intimidar pelos graffiti, pelas paredes descascadas, pelos vidros partidos ou pelo entulho a cobrir o chão. Chovia lá dentro, porque os tectos estavam a cair. Nem quis saber como o edifício construído em 1942 no bairro operário da Penha de França, em Lisboa, tinha chegado àquele estado; só sentiu a "energia limpa" e o potencial dos 240 metros quadrados. O projecto de reconversão da antiga oficina de automóveis materializou-se após 22 anos de ideias conceptuais e de estudo. Ainda no rescaldo da crise, em Fevereiro de 2013, o engenheiro civil descobriu o espaço; comprou-o quatro meses depois. Agora, no pico do boom imobiliário, está à venda por 2,5 milhões euros (na Remax Collection).



Loft 12 – Anjos sem Rede é o nome da casa. Um tributo ao filme de culto de Wim Wenders As Asas do Desejo (1987) e aos migrantes do campo para a cidade no final do século XIX, simbolicamente representados na sala por duas pasteleiras electrificadas. "Eles vinham de bicicleta com artefactos agrícolas. Faziam movimentos pendulares no País, de 400, 600, ou até mil quilómetros sem saberem qual seria o seu destino", diz à SÁBADO Luís Catarino, aproximando-se de uma coluna de ferro na sala, de 1897, que pertenceu a uma estação de transportes.



Com 49 anos, três filhos (de 29, 14 e 11 anos) e um neto (quase a fazer 1 ano), Luís também se desloca de bicicleta e sabe qual é o seu destino: ser um pai atento e fazer casas de sonho. Nas suas palavras: "Quero criar espaços com alma, que tenham uma presença intemporal como se fossem esculturas gigantes que podem ser vividas por dentro." Mora numa casa pequena e despojada, mas com o seu cunho artístico, ao lado de um sem-abrigo em processo de reinserção que conheceu numa banca de velharias na feira da Ladra.

Simplificar para criar é o seu lema desde 24 de Outubro de 2012, data em que, às 22h, pediu o divórcio. Na manhã seguinte, às 8h, apresentou a carta de demissão. "Foi a coisa mais arriscada que fiz. Não era rico, mas tinha uma boa vida. A minha grande decisão foi acabar com isso tudo para criar algo inspirador. Tive de me refugiar, ser um bocadinho eremita, desapegar-me de ‘n’ coisas e dedicar-me aos filhos."



Piscina aquecida na sala

Contra alguns familiares e amigos mais conservadores, que se assustaram ao ver o barracão, Luís avançou sem medos. É o seu primeiro espaço concebido como obra de arte, jogando com as assimetrias através de projecções triangulares com vidros, luzes e outros materiais. Conjuga noções de luz, profundidade, textura e fusão de cores nas paredes. Mistura elementos do industrial (betão armado e estruturas metálicas) com antiguidades – há banheiras de castelos franceses, um lavatório do Rei D. Carlos, um candeeiro central recuperado de 1903 com 12 lâmpadas (novamente o 12), portões antigos do século XIX, portas do século XIII, painéis de madeira de casas maçónicas em África, etc. E o cimento das paredes? "Inventei-o a partir de duas areias diferentes do País que, quando juntas em determinadas proporções e com uma determinada marca de cimento, vão buscar este amarelo. O espaço não tem tintas, com excepção das aplicadas nos metais."



Já lhe compararam o loft a "um templo", pela atmosfera contemplativa e recantos como o jardim no piso superior, de 60 metros quadrados e possibilidade de ser fechado com a cobertura microperfurada. "A cadência dos troncos é igual à dos pilares no interior. Há árvores que representam o lado mais oriental, japonês; a América do Sul; o lado mais africano; a oliveira simboliza a paz. O baloiço é o equilíbrio." No piso térreo da sala com pé-direito de 8,5 metros destaca-se o elemento água – a piscina de 11 metros com a temperatura da água regulável até aos 30 graus tem jacúzi, banho-turco, uma fina cascata, um sistema de canhão contra-corrente para fazer ondas. Há sinais que só ele sabe: as oito pegadas ao fundo do tanque evocam o intemporal do infinito; o recanto iluminado com uma máquina de escrever antiga – o oráculo da palavra – "é uma homenagem à palavra que as pessoas honram", explica.

Casa-templo, ateliê, sala de espectáculos em cima; discoteca e salão de jogos em baixo. Na cave, Luís detém-se no mural sobre Lisboa, de Pedro Versteeg, no qual está pintada a bolha imobiliária. No piso térreo e superior, destaca os painéis de Ricardo Romero, com dois anjos a darem as boas-vindas no tecto do hall.



A multifuncionalidade do loft foi testada em Julho passado numa festa organizada por amigos. Houve recital de piano, trapezista, malabarismos, poesia e fado. A acústica passou no exame, assim como as paredes insonorizadas para não incomodar os vizinhos, há muito intrigados com o que iria nascer ali.



Durante um ano, 10 horas por dia, o engenheiro civil que em 2009 geriu as obras de requalificação do Terreiro do Paço empenhou-se na transformação do imóvel, que ampliou para 570 m2 (incluindo a área dos três mezaninos). "Quis contar uma história com alguma irreverência chamando arquitectura de intervenção – não sendo eu um arquitecto."



Tijolo a tijolo, literalmente assentou 16 mil artesanais em toda a casa, vindos do Alentejo. Chegaram a estar na obra ao mesmo tempo 28 colaboradores, enquanto ele ia relatando as várias etapas na sua página do Facebook. Depois criou o site http://theloftstory.com/.



Concluído o loft, tenciona habitá-lo com os filhos até vendê-lo e avançar para a próxima "escultura habitacional", define, que será financiada pela venda desta. A licença de habitação chegou em Maio e os pedidos de visitas são às centenas – mas só 11 potenciais compradores, depois de seleccionados, tiveram oportunidade de lá entrar até ao início deste mês. "Recebi suíços, franceses, italianos, brasileiros e três portugueses. Uns eram empresários executivos, outros trabalhavam em fundos de investimento. Uma actriz e um criativo também vieram." Há ainda uma aluna de mestrado de Arquitectura que se mostrou interessada em fazer uma tese sobre o espaço. Entusiasta da recuperação artística, só faz um pedido ao proprietário que virá a seguir: "O importante é que fique em boas mãos, com uma pessoa que respeite o espaço, que o preserve, que entenda que isto é uma forma de arte."



O CONSULTOR

Vender casas como activos financeiros



Quem é?

Ricardo Rajani, 42 anos, consultor imobiliário



O triunfo

Campeão de vendas da Remax no ano passado



Reacção do mercado

Obteve 1,6 milhões de euros de comissões em 2017



Objectivo

"Continuar a fazer a diferença na vida dos outros", diz



Ricardo Rajani surge confiante, num pátio amarelo recuperado. Estamos na Rua Poiais de São Bento, em tempos só animada por uma discoteca de música alternativa (o Incógnito). Hoje, porta sim, porta sim, há lojas de decoração e de design; os turistas entram e compram. No edifício vendido pelo consultor número um da Remax nem sempre esteve tudo impecável, com mobiliário a estrear. Antes, era mais um prédio de tabique de quatro andares, do século XIX, degradado e inabitável. Ricardo entrou em campo, no início de 2017: "Em conversa com um comerciante local soube que o edifício estava para venda. Precisava de obras profundas."



O proprietário permitiu que Ricardo angariasse o negócio, ou seja, que colocasse o imóvel na rede da Remax com mais de 20 milhões de visitas na plataforma online em 2017 (nos primeiros quatro meses de 2018, o site Remax.pt registou um crescimento de 40% face ao período homólogo do ano passado).



Um mês depois, surgiu o comprador: um investidor estrangeiro adquiriu o prédio e o consultor ganhou 5% da comissão de venda. Na fase seguinte, Ricardo accionou a linha de montagem (as empresas de arquitectos, de construção civil e de decoração da sua confiança) com quem há quatro anos reabilita edifícios. As obras iriam custar meio milhão de euros, mas seria uma aposta segura: a zona é das mais valorizadas de Lisboa. Ainda em obra, Ricardo vendeu os cinco apartamentos (de T1 a T3, com 100 m2 cada) por entre 380 e 420 mil euros. "Agora valem meio milhão, cada. Este prédio representa seis comissões, da venda inicial e das cinco fracções", contou à SÁBADO.



Comissões milionárias

Quatro dias depois da entrevista, Ricardo ficou com novos motivos para comemorar: fechou o acordo de reserva da venda de um prédio a precisar de obras, de sete pisos com uma área de 1.950 m2, em plena Baixa. Preço de mercado: 6,5 milhões de euros. Comissão: 5% do valor transaccionado (mais de 300 mil euros, distribuídos pelo próprio e pela imobiliária).



Ser campeão de vendas na Remax – fez 125 transacções em 2017, correspondentes a 30 milhões de euros de imóveis vendidos e 1,6 milhões de euros em comissões – implica encarar os imóveis como activos financeiros. Porque afinal é disso que se trata quando fala com os principais clientes: investidores, que vêem nas casas taxas de rendimento anual que podem ser superiores a 5%, seja via arrendamento ou alojamento local. "Optam pelo imobiliário em vez de depósitos bancários. Além do rendimento, existe o potencial de valorização do imóvel", explica Ricardo.



A voragem do vende-compra-rentabiliza atinge um nível sem precedentes: 30 dias, em média, para a assinatura de contrato de promessa compra e venda; mais 90 até à escritura. "O ritmo acelerou em 2014, com os vistos gold. As empresas de construção civil e de decoração deixaram de estar na amargura", diz.



Foi nesse ano que Ricardo abriu a sua microempresa dentro da Remax – são só quatro comerciais, mas um volume de facturação a rondar os dois milhões de euros por ano.



Desde Janeiro passado, já vendeu 50 casas (dá uma média de 10 por mês) a partir de 150 mil euros – ainda que os valores médios oscilem entre os 350 mil e os 400 mil euros. Crescer 25% em 2018, em termos de número de agências (300 actualmente) e agentes (6.500 até à data), é a meta apontada à SÁBADO pela CEO da imobiliária, Beatriz Rubio: "Portugal apresenta-se hoje como um dos destinos mais procurados do mundo, o que traz para o País investidores estrangeiros. Por outro lado, o momento mais optimista que a nossa economia atravessa ajuda a que o mercado nacional esteja a crescer."



Vão distantes 2011 e 2012, quando "as vendas decresceram abruptamente", recorda. Para Ricardo, o ano mais crítico foi 2008 quando a sua empresa por conta própria do ramo automóvel teve um prejuízo de 500 mil euros. Viu-se falido e com dificuldade extrema em enfrentar as despesas domésticas. Cortaram-lhe a luz de casa várias vezes e as idas ao supermercado passaram a ser racionadas.



O empresário com dois filhos, licenciado em Gestão, teve de repensar a estratégia que passaria por um negócio sem capitais próprios. A venda de imobiliário pareceu-lhe a saída, através da agência da Remax Platina do Parque das Nações. Sete anos depois, tem um nível de vida invejável (prefere não revelar números) e não se vê a fazer outra coisa.



O EMPREENDEDOR

Assim nasceu uma boutique imobiliária



Quem é?

Rogério Alfar, 46 anos, gestor imobiliário



O triunfo

Abriu uma consultora no sector há nove meses (The Wall Consulting) e já passou seis vezes o break-even point (equilíbrio entre despesas e receitas)



Reacção do mercado

Proprietários e investidores aderiram ao modelo da empresa, mais flexível e personalizada do que a concorrência; 90% dos imóveis foram vendidos em menos de três meses



Objectivo

Estabelecer em dois anos parcerias com 10 equipas de consultores imobiliários seniores, dando-lhes mais autonomia e comissões mais atractivas



Desde miúdo que é competitivo no desporto. Foi campeão de ténis de mesa e agora quer vencer noutra modalidade: a do boom imobiliário. Começou por jogar pingue -pongue aos 8 anos num clube de bairro (Sport Lisboa e Águias); transferiu-se aos 14 para o Benfica, onde ficou até aos 19. Desde então, até aos 27, manteve-se no Sporting e terminou a carreira aos 30 no Grupo Desportivo de São Roque (Madeira). Ganhou a Taça de Portugal cinco vezes e representou a selecção nacional mais de 100. Na corrida às casas não é muito diferente. "Algumas das características que me ajudaram a alcançar tão bons resultados a nível desportivo são as mesmas no mercado imobiliário: um grande foco no resultado e objectividade nas opções para alcançá-lo", explica à SÁBADO o fundador da The Wall Consulting, a operar há nove meses num espaço de coworking de 300 m2, perto do Saldanha, em Lisboa. Rogério não tenciona abrir uma loja, nem encher os vidros de anúncios porque este escritório de estilo acolhedor se adequa mais ao conceito. "Nunca teremos muitos consultores. Seremos uma boutique imobiliária."



Num mercado aguerrido, no qual nem sempre ganham os mais honestos, o gestor-consultor valoriza a ética. O profissional que trabalhar com ele terá de ser idóneo e íntegro. Será premiado pela fidelização de clientes e pelo passa-palavra (os melhores cartões-de-visita, diz, mais eficazes do que os muitos deixados nas caixas de correio em Lisboa). Com 10 anos de experiência na área, tendo passado quatro deles na "grande escola" da Remax, observa, onde ganhou competências comerciais; e na Keller Williams, onde no último ano assumiu funções de administrador da loja no Campo Pequeno; achou que chegara a altura de lançar-se a solo. O seu maior trunfo – a base de dados com 3.000 contactos – conta com um núcleo de 100 clientes "cuja recorrência de transacções é inferior a dois/três anos".



Prospecção exaustiva

Rogério abriu a consultora imobiliária em Setembro de 2017, numa altura em que novas mediadoras invadem o mercado à média de quatro por dia (contas do site Dinheiro Vivo, em Março passado). Não quer ser mais um; garante que a equipa trará diferença pelo serviço personalizado. O foco será em Lisboa e Cascais.



Numa fase inicial, traçam uma estratégia para maximizarem os valores dos imóveis dos proprietários, até podem decidir adiar a promoção se tal for mais favorável. Uma vez colocados no mercado, gerem os destaques dos seus anúncios nas plataformas online (Idealista, Imovirtual, Casa Sapo) e fazem a análise semanal. No caso dos compradores, avançam para uma prospecção exaustiva até encontrarem o que eles pretendem. "Conseguimos um escritório para uma empresa de recursos humanos, que se enquadrava na perfeição. A localização e o nível de acabamentos eram muito específicos. Assim que apresentámos a primeira opção, nas Avenidas Novas, ficaram deslumbrados", conta.



Com a mesma ambição que colocava no desporto, Rogério pretende terminar o ano com um volume de facturação de 250 mil euros, crescer 100% nos primeiros três anos e passar aos 50% no quarto e quinto anos.



O CONSTRUTOR

As empreitadas de reabilitação são com ele



Quem é?

Rui Furtado Marques, 60 anos, engenheiro e director de produção da HCI Construções



O triunfo

As obras de reabilitação em que esteve envolvido já foram galardoadas, nomeadamente a sede do Banco de Portugal (Prémio Valmor, 2017), o escritório Vieira de Almeida Advogados (Óscares do Imobiliário, 2018), o Verride Palácio de Santa Catarina (Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, categoria Turismo, 2018)



Reacção do mercado

Os promotores reconhecem a capacidade técnica e atribuem projectos à construtora



Objectivo

Concluir a obra do campus da Universidade Nova em Carcavelos, em consórcio com a Alves Ribeiro, para abrir no próximo ano lectivo; ampliar o Hospital da Luz, em consórcio com a Mota-Engil, até ao final de 2019



A escada central do hotel Verride Palácio de Santa Catarina (Bica), que agora Rui Furtado Marques sobe calmamente, foi um quebra-cabeças na empreitada. Durante a fase de obra de três anos, que envolveu 200 pessoas e ficou concluída em Julho de 2017, a estrutura oitocentista deveria resistir às obras. Problema: só então a equipa da construtora onde Rui trabalha, a HCI, detectou que a escadaria do palacete tinha sofrido intervenções posteriores à construção original, por isso estava muito mais fragilizada e poderia cair na fase das demolições.



Imprevistos como este fazem parte do seu quotidiano na HCI, de quem transforma o velho em novo através de intervenções complexas. Solução: o engenheiro recorreu a uma estrutura de ferro para amparar a escada. Também reforçou e recuperou os degraus de madeira e acrescentou um lanço com nova arquitectura, de acesso ao terraço e vista panorâmica de 360 graus para Lisboa e Tejo. "A reabilitação é como uma obra de relojoaria, que implica delicadeza e precisão", diz o responsável à SÁBADO. Se é certo que a moda é reabilitar, e a HCI aposta na área, fazê-la bem requer mão-de-obra especializada que escasseia (por exemplo, carpinteiros e estucadores que dominem as técnicas tradicionais). Faltam 70 mil trabalhadores no sector e os bons que existem são estimulados pelo director de produção para transmitirem conhecimento aos mais novos.



Revitalização da avenida

A obra da Avenida Duque de Loulé foi outro (longo) desafio que envolveu mais de 2.000 pessoas. Estendeu-se por três anos e oito meses, entre contenção das fachadas e demolição (primeira fase), contenção periférica e escavação (segunda fase), e estrutura de acabamentos (terceira fase). No decorrer do processo, a concluir brevemente, a construtora teve de ultrapassar dificuldades de mão-de-obra no estuque decorativo e montou um ateliê para os operários mais experientes da especialidade darem formação aos colegas. "Fomos buscar esses senhores para ensinarem os pintores e pedreiros mais jeitosos e assim conseguir executar a obra", conta.



Os três edifícios de 1904, mandados construir pelo banqueiro Cândido Sotto Mayor, estão como novos. São mais um cartão-de-visita da revitalização da cidade, divulgado pelo prémio internacional European Property Awards – 2016 -2017. Chamam-se agora Sotto Mayor Residências, têm 97 apartamentos de luxo de T0 a T5, entre os 460 mil euros e 1 milhão e 940 mil euros, dos quais 90% já foram vendidos. "Só falta vender sete apartamentos, cinco T2 e dois T4, entre um 1 milhão e 100 mil e 1 milhão e 850 mil euros. As nacionalidades dos compradores são muito abrangentes: turcos, brasileiros, franceses, ingleses, italianos, etc.", diz Nuno Durão, sócio-gerente da mediadora Fine & Country, à SÁBADO.



No topo do ranking das obras mais exigentes está a reabilitação do Banco de Portugal, destaca o engenheiro da HCI. "Havia nove edifícios com diferentes soluções de estrutura para intervir, havia ainda a reabilitação da igreja e durante a obra encontrou-se um troço da muralha de D. Diniz que deu origem a várias alterações do projecto para o preservar". A prova foi superada – e premiada. Em 2017, recebeu o Prémio Valmor.



No ano em que a sede do regulador era distinguida, a construção civil tentava retomar o ciclo de prosperidade. A HCI fechava 2017 com um volume de facturação de 82 milhões de euros, quando em época de crise caía para 50 milhões e os custos fixos mantinham -se. Foram tempos restritivos para a empresa, que rejuvenesceu o quadro de pessoal e avançou com algumas reformas antecipadas. Contudo, nunca ponderou fechar porque manteve o foco geográfico (não saiu de Portugal) e sectorial (não diversificou as áreas de negócio como algumas concorrentes).



OS GESTORES

Os superes do alojamento local no Porto



Quem são?

Carlos Lobo e Hugo Magalhães, 38 e 40 anos, são os fundadores da agência de gestão de alojamento local no Porto, SuperAnfitriões



Como triunfaram

Há dois anos começaram a operar no mercado com uma casa na Baixa do Porto; hoje gerem 49 neste regime e apostam na qualidade, para um segmento médio-alto



Reacção do mercado

Mais de metade das casas do seu portefólio (27) tem o estatuto de superhost (superanfitrião), que o Airbnb confere às mais bem classificadas pelos hóspedes



Objectivo

Expansão para Lisboa e outras zonas do País através de franchising, para manter o padrão de qualidade



Carlos Lobo antecipou-se à febre dos arrendamentos de curta duração e abriu perspectivas de negócio até mudar de vida. Quando quase ninguém conhecia o regime, no Porto, aventurou-se com a casa de habitação permanente. "Este é o meu décimo Verão em alojamento local", diz à SÁBADO o veterano do sector. Tinha um T1 de 80 m2 com vista, em Gaia, numa zona muito concorrida em época balnear. Os amigos acharam que seria um passo arriscado, que os hóspedes poderiam estragar-lhe a casa ou nem sequer pagar. "Esta entrada foi um auto-de-fé. Não conhecia ninguém que fizesse isto, mas correu bem", prossegue. De Junho a finais de Setembro de 2008, arrendou um quarto no centro histórico do Porto, para ter um tecto, quando a zona não estava inflacionada. Resultado: esta operação permitiu-lhe ganhar oito vezes mais do que a renda do quarto. À época, a concorrência era escassa.



No ano seguinte, repetiu a experiência e passou a gerir a casa da mãe no mesmo regime. Em 2010, acrescentou à lista o imóvel de um amigo. Em 2014, continuou a crescer: já eram cinco casas para cuidar. Mas, para todos os efeitos, não passava de um passatempo lucrativo. Até que, nesse mesmo ano, a crise decidiu por ele. O ciclo profissional, na área da comunicação, estava a esgotar-se, com um despedimento colectivo que também o atingiu. "Tive a felicidade de estar no lote das rescisões amigáveis."



Há dois anos, subiu mais um degrau. Com o conhecimento acumulado na área, avançou para a parceria com um antigo colega de faculdade (Hugo Magalhães), especializado em Gestão. Criaram uma agência em alojamento local, a SuperAnfitriões, que opera no Porto e não dá prioridade aos números: "É nosso objectivo não ter uma carteira de clientes muito alargada para continuarmos o tratamento de proximidade com cada imóvel que nos é confiado." Porque neste negócio vale a pontuação que os hóspedes deixam no Airbnb e o passa-palavra, a empresa que cobra 25% de comissão pela gestão de cada imóvel quase não faz publicidade. Prefere esmerar-se nos pormenores. Por exemplo, o check-in é sempre presencial, para fazerem visitas guiadas às casas, entregarem o mapa da cidade e um cabaz de boas-vindas (com vinho do Porto obviamente incluído).



Posicionamento dos anúncios

Nos bastidores, orientam os proprietários com dicas úteis: os bens de valor sentimental podem sair, o estilo deve ser acolhedor, a temperatura adequada, os colchões e as almofadas de qualidade. "A criatividade da decoração é das pessoas, às vezes pedem-me opiniões. Importante é que não seja padronizada e fuja aos clichés." Da parte da SuperAnfitriões, as tarefas incluem: fotografar as casas, marcar as reservas (a esmagadora maioria são estrangeiros, europeus e alguns asiáticos), fazer a limpeza após o check-out, ter uma equipa de piquete 24 horas caso haja algum imprevisto, fornecer os atoalhados e consumíveis (champô, gel de banho, etc.). Não menos importante são os anúncios online – quer no Google quer nos portais Airbnb, Booking e HomeAway. Aqui contam com a ajuda do consultor e fundador da SuperAnfitriões Brasil, Lucas Herdy, do Rio de Janeiro. "Esta aliança permite uma rigorosa estratégia de gestão para elevar o posicionamento dos anúncios aos lugares cimeiros em cada plataforma", explica.



O Porto está mais limpo, renovado. Mas também há o reverso da moeda, com os despejos sistemáticos de inquilinos. "Devemos limitar por prédio e por rua o número de alojamento local até 50 por cento", sugere à SÁBADO o empresário Joaquim Teixeira, 36 anos, à frente da metalomecânica Jotex, da empresa Oporto Rent (que detém imóveis em alojamento local e uma loja para aluguer de scooters e bicicletas). O proprietário tem quatro apartamentos (T1 e T2) geridos pela SuperAnfitriões (dentro de dias, entram mais três no mercado). "As sete casas estão dispersas pela cidade. Tenciono manter o alojamento local mais quatro anos, pelo menos, porque iremos ter algum incremento no turismo. Depois poderá haver uma estabilização."



O INVESTIDOR

Algarve em vez de Nova Iorque ou Dubai



Quem é?

Investidor britânico, 51 anos, prefere o anonimato



O triunfo

Comprou o primeiro apartamento em planta (T3), em Vilamoura, em 2005; hoje está a vender uma moradia na zona, com cinco suítes, pela Sotheby’s, por 3 milhões e 250 mil euros



Reacção do mercado

Já recebeu propostas, mas nenhuma suficientemente aliciante; os amigos passaram a investir no Algarve com base na sua recomendação



Objectivo

Continuar a rentabilizar os imóveis através do mínimo de 5% ao ano



Ficou tentado por Nova Iorque e Dubai, mas na sua mente houve logo um vencedor: Algarve. Porquê? "Tem uma grande proximidade com o Reino Unido, boas instalações e infra-estruturas, cultura local, ambiente seguro e crescimento de capital", explica o investidor à SÁBADO, pedindo anonimato. Investe na região há mais de 13 anos, onde não vê só negócios; também aprecia o lazer.



O próspero consultor financeiro do Reino Unido, de 51 anos, costuma passar lá férias de quatro a seis semanas e criou uma rede de contactos: "A chave para o sucesso inclui uma extensa pesquisa, um bom relacionamento bancário, um bom advogado e um agente imobiliário experiente da Sotheby’s."



Vilamoura lidera as suas preferências. Estamos a falar de cerca de 5 milhões de euros em património imobiliário. Começou com um apartamento T3, em planta, em 2005, que ficou concluído em Junho de 2009. A antecipação permitiu-lhe comprar ao melhor preço (desconto de 20%) e localização. Entretanto, veio a crise e a queda do sector, mas o britânico manteve a calma – e a casa. Foi a atitude acertada, porque o T3 acabou por valorizar com a evolução do mercado: "Uma empresa faz a gestão e tenho um rendimento decente. Pretendo mantê-lo a longo prazo."



Dos três imóveis que tem na zona, opta por arrendá-los a famílias de segmento alto ("não para festas", ressalva). Agora colocou um à venda. A moradia que adquiriu em 2014 e é anunciada pela Sotheby’s conta com uma área bruta de 814 m2, cinco suítes, quatro lugares de garagem, piscina e vista para o campo de golfe. Preço: 3 milhões e 250 mil euros (incluindo mobiliário). "É alvo de muita atenção, temos recebido várias propostas. Nenhuma delas foi suficientemente aliciante para o cliente ter o desejado retorno do investimento. Mas perspectivamos a venda até ao final do ano", adianta à SÁBADO o consultor da marca, Virgolino Gomes.



Metro quadrado até 15 mil euros

Aquilo a que alguns chamam "o salão nobre algarvio" – Vilamoura, Quinta do Lago e Vale de Lobo – é visto pelos investidores estrangeiros como uma aposta segura. Chegam a fazer mais do que uma transacção por ano, acima de um milhão de euros, com o preço por metro quadrado a atingir o pico. "Pode ir dos 12 mil aos 15 mil euros, dependendo da área envolvente. Os principais impulsionadores são ingleses, franceses e holandeses."



Pela parte que toca ao investidor britânico, as suas propriedades estão bem e recomendam-se: têm sido avaliadas para fins de empréstimos bancários entre os 450 mil euros e os 2,5 milhões. "Arrendei-as para ajudar a cobrir o custo, mas com o objectivo de maximizar o crescimento do capita. Espero aumentos nos próximos três a cinco anos", prevê.



Sugere que os amigos façam o mesmo. Alguns investem, têm boas experiências, vendem a seguir e compram moradias maiores para uso pessoal. "Outros decidiram não correr o risco e agora arrependem -se", diz.



Viajado e com clientes internacionais na Europa, Estados Unidos, Canadá e Médio Oriente, este britânico foi comprando imóveis – 15 ao longo da vida – entre o país de origem e um só estrangeiro: Portugal.



Artigo originalmente publicado na edição n.º737, de 14 de Junho de 2018.