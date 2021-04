Primark com recorde de vendas vai devolver os 140 milhões de euros que pediu ao Estado

A cadeia de moda Primark - à porta da qual ontem se registaram longas filas na reabertura dos centros comerciais em Portugal - vai devolver os apoios que tinha pedido ao estado inglês, depois de um mês com vendas recorde. A marca tinha pedido apoios de 121 milhões de libras (140 milhões de euros) para responder ao confinamento e fecho das lojas por causa da pandemia.







Empresa refere que dinheiro serviu para apoiar os 65 mil funcionários enquanto as lojas estiveram fechadas.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

As lojas estiveram fechadas a maior parte do outono e durante todo o inverno, mas a recuperação deste mês com a reabertura em Inglaterra e País de Gales e, nas últimas semanas, e em mais países, levou a marca irlandesa a anunciar que ia devolver o apoio estatal.De setembro de 2020 até fevereiro deste ano, a empresa, que não tem vendas online, perdeu 6,3 mil milhões de libras (7,3 mil milhões de euros). Porém, o presidente executivo da marca, George Weston, citado pelo jornal The Mirror , mostrou-se confiante que as lojas recuperem as vendas, à medida que as restrições estão a ser levantadas em Inglaterra e no País de Gales, onde estão 40% das suas vendas."Estamos entusiasmados para receber os nossos clientes de volta às nossas lojas e encantados com as vendas recorde em Inglaterra e Gales, na semana de reabertura", afirmou. "Com números de vendas bem-sucedidos em mercados que vão da Polónia à Flórida, estamos convencidos que estamos no caminho para o crescimento de vendas na Primark."George Weston explicou ainda que pediu dinheiro para apoiar os seus 65 mil funcionários durante o período em que as lojas estiveram fechadas. "Na crença de que as lojas em Inglaterra e Gales permanecerão abertas. vamos devolver o dinheiro", garantiu George Weston.