Filas de hora e meia para entrar na Primark

Os consumidores um pouco por todo o país não quiseram perder a oportunidade de regressar aos centros comerciais, que reabriram esta segunda-feira, na terceira fase de desconfinamento. Foi um regresso em massa a estes espaços.A partir de hoje estão abertos os centros comerciais, cinemas e os restaurantes já pode receber clientes no interior, com um limite de quatro pessoas por mesa. As aulas no ensino secundário e superior também regressaram às aulas presenciais.